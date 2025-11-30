Популярни
Георги Миланов игра при успех на Динамо Букурещ

  • 30 ное 2025 | 09:54
Георги Миланов и неговият Динамо Букурещ записаха трудна, но ценна победа с 1:0 у дома срещу Оцелул в мач от 18-ия кръг на румънското първенство. Единственото попадение в срещата реализира Къталин Кърджан осем минути преди почивката, което се оказа напълно достатъчно за трите точки.

Миланов започна двубоя като резерва, но се появи на терена на старта на второто полувреме, заменяйки Алберто Соро. За гостите Милен Желев бе титуляр и изигра пълни 90 минути. С този успех Динамо Букурещ се изкачи на второ място в класирането, като изостава с четири точки от лидера Рапид Букурещ. Оцелул е седми с 24 точки.

