  Баскетбол
  2. Баскетбол
  Какво предстои в кръг №24 от Sesame НБЛ

Какво предстои в кръг №24 от Sesame НБЛ

  • 12 март 2026 | 16:44
  • 118
  • 0
Какво предстои в кръг №24 от Sesame НБЛ

Мачовете от кръг №24 от Sesame Национална баскетболна лига ще се изиграят през уикенда, а ето и какво предстои.

В първия мач на 13 март (петък) от 19:00 часа Берое Стара Загора приема Шумен в зала "Общинска".

По същото време Черно море Тича е домакин на Ботев Враца в зала "Христо Борисов" във Варна.

На 14 март (неделя) от 17:30 часа Рилски спортист гостува на Левски в столичната зала "Триадица".

От 19:00 часа е мачът между Миньор 2015 и Академик Бултекс 99 в зала "Борис Гюдеров" в Перник.

От 19:15 часа един срещу друг се изправят отборите на Балкан и Локомотив Пловдив в зала "Арена Ботевград".

