Контролна среща: Ботев (Пд) - Севлиево 0:0
Везенков със солено наказание в гръцката лига

  • 31 яну 2026 | 14:16
  • 602
  • 1
Везенков със солено наказание в гръцката лига

Българската баскетболна звезда Александър Везенков отнесе тежко наказание, след като се стигна до грозни сцени на паркета по време на мач от гръцката лига. 

Саша е санкциониран с изваждане от състава на Олимпиакос за една среща (б.р. като така пропуска двубоят с Перистери днес), а ще трябва да плати и парична глоба в размер на 1400 евро. 

Съперникът му във физическия сблъсък - Андреас Петропулос от Колосос Родос, също е с наложена финансова санкция от 1800 евро. 

Припомняме ви, че в последната част на мача между Колосос Родос и Олимпиакос, завършил 98-85 в полза на гранда от Пирея, Везенков беше в подкошието в битка за позиция с Андреас Петрополус. Двамата опряха глави, а Везенков в гнева си посегна да удари съперника си. Именно заради това беше изгонен от съдията на мача. Напрежението се покачи и във физическите сблъсъци се включиха и другите баскетболисти. 

След мача гръцкият баскетболист се оплака, че е намерил автомобила си със срязани спирачки. 

„Не очаквах тази реакция от Саша, но това може да се случи по време мач. Моята реакция бе провокирана от това, че той задържа ръката ми и се страхувах да не си контузя рамото, но това се случва в дадена среща“, обясни Петропулос. 

