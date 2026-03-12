Олимпиакос окончателно без Везенков и срещу Монако

Отборът на Олимпиакос ще излезе без Александър Везенков в тазвечершния сблъсък с Монако от 31-вия кръг на Евролигата. Срещата е от 20:00 часа в Княжеството.

Българският национал страда от болки в кръста и въпреки че тренира със специален колан, техническият и медицинският щаб на „червено-белите“ решиха да не рискуват участието му.

Решението е взето с цел предпазване на играча, за да не се влоши състоянието му и да бъде напълно готов за следващите ключови мачове, веднага щом окончателно преодолее проблема.

Припомняме, че болките за Саша започнаха по време на финала за Купата на Гърция срещу Панатинайкос в края на февруари. Оттогава Везенков не е играл отново за отбора от Пирея.