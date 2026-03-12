Любимец на феновете на Партизан не знаел кой е Желко Обрадович

За двете години, през които беше в Партизан, Джеймс Нънали се превърна в един от най-обичаните чужденци, обличали черно-белия екип. Работил е с Желко Обрадович във Фенербахче и при "гробарите", но, по собствените му думи, не е знаел кой е той.

Когато пристигнал в Истанбул от Скадонеа, Джеймс Нънали нямал представа кой е Желко Обрадович. Въпреки това, настоящият играч на АЕК бързо научил кой е прочутият сръбски треньор.

"Нямах представа кой е той. Дори не гледах Финалната четворка от предишния сезон. Един от съотборниците ми, Иван Бува, ме попита дали да гледаме Финалната четворка, а аз му отговорих, че отивам да гледам плейофите е НБА. Нямах представа за историята на треньора, но бързо я научих", сподели Нънали.

🗣️ I think that was the moment when the people closest to me understood how much the first title in the history of Fenerbahce meant to the fans.



James Nunnally (@allornunn21) spoke about an unforgettable moment in his career when he won the EuroLeague in 2017 with Fenerbahce… pic.twitter.com/Ye4bDsAJZn — Basketball Sphere (@BSphere_) March 11, 2026

След спечелването на титлата в Евролигата с Фенербахче, усещането за Нънали било уникално и той никога няма да забрави.

"Това е усещане, което не може да се сравни с никое друго. В този момент всичко изглежда нереално, сякаш летиш във въздуха до края на сезона. Мисля, че и най-близките ми разбраха колко голямо е това, когато видяха празненството в Истанбул. Имахме луд, но наистина луд парад. Чувствам, че тогава разбраха колко голямо беше спечелването, а то беше и първото за Фенербахче в историята, който през тези години беше като армия", разкри американецът.

"В Партизан Обрадович беше малко по-мек и аз му го казах. Казах му, че е по-спокоен. Мисля, че времената се промениха, а той ми каза, че знае това. Нашият отбор беше много по-различен, имаше повече опит, така че треньорът Обрадович искаше от нас да бъдем перфектни. Очакваше да разбираме играта много по-добре, затова беше по-гъвкав", разкри Нънали.