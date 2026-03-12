Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Любимец на феновете на Партизан не знаел кой е Желко Обрадович

Любимец на феновете на Партизан не знаел кой е Желко Обрадович

  • 12 март 2026 | 05:05
  • 199
  • 0
Любимец на феновете на Партизан не знаел кой е Желко Обрадович

За двете години, през които беше в Партизан, Джеймс Нънали се превърна в един от най-обичаните чужденци, обличали черно-белия екип. Работил е с Желко Обрадович във Фенербахче и при "гробарите", но, по собствените му думи, не е знаел кой е той.

Когато пристигнал в Истанбул от Скадонеа, Джеймс Нънали нямал представа кой е Желко Обрадович. Въпреки това, настоящият играч на АЕК бързо научил кой е прочутият сръбски треньор.

"Нямах представа кой е той. Дори не гледах Финалната четворка от предишния сезон. Един от съотборниците ми, Иван Бува, ме попита дали да гледаме Финалната четворка, а аз му отговорих, че отивам да гледам плейофите е НБА. Нямах представа за историята на треньора, но бързо я научих", сподели Нънали.

След спечелването на титлата в Евролигата с Фенербахче, усещането за Нънали било уникално и той никога няма да забрави.

"Това е усещане, което не може да се сравни с никое друго. В този момент всичко изглежда нереално, сякаш летиш във въздуха до края на сезона. Мисля, че и най-близките ми разбраха колко голямо е това, когато видяха празненството в Истанбул. Имахме луд, но наистина луд парад. Чувствам, че тогава разбраха колко голямо беше спечелването, а то беше и първото за Фенербахче в историята, който през тези години беше като армия", разкри американецът.

"В Партизан Обрадович беше малко по-мек и аз му го казах. Казах му, че е по-спокоен. Мисля, че времената се промениха, а той ми каза, че знае това. Нашият отбор беше много по-различен, имаше повече опит, така че треньорът Обрадович искаше от нас да бъдем перфектни. Очакваше да разбираме играта много по-добре, затова беше по-гъвкав", разкри Нънали.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Стеф Къри остава извън игра още 10 дни

Стеф Къри остава извън игра още 10 дни

  • 12 март 2026 | 01:06
  • 470
  • 0
Йордан Минчев и Кемниц отпаднаха на осминафиналите в Еврокъп

Йордан Минчев и Кемниц отпаднаха на осминафиналите в Еврокъп

  • 12 март 2026 | 00:21
  • 337
  • 0
Преслава Колева: Трябва да се раздадем максимално в следващите два мача

Преслава Колева: Трябва да се раздадем максимално в следващите два мача

  • 12 март 2026 | 00:04
  • 497
  • 0
Таня Гатева: Очаква ни ключов мач с Украйна

Таня Гатева: Очаква ни ключов мач с Украйна

  • 11 март 2026 | 22:03
  • 692
  • 0
Борислава Христова: Очаквахме победа днес, искаме 6 от 6

Борислава Христова: Очаквахме победа днес, искаме 6 от 6

  • 11 март 2026 | 21:36
  • 845
  • 0
България се разправи за втори път с Азербайджан

България се разправи за втори път с Азербайджан

  • 11 март 2026 | 20:49
  • 14761
  • 9
Виж всички

Водещи Новини

Валверде върна великите европейски вечери на Реал Мадрид

Валверде върна великите европейски вечери на Реал Мадрид

  • 11 март 2026 | 23:55
  • 34348
  • 213
ПСЖ почти отказа Челси в голово шоу на "Парк де Пренс"

ПСЖ почти отказа Челси в голово шоу на "Парк де Пренс"

  • 11 март 2026 | 23:57
  • 28630
  • 43
Късна дузпа на Хавертц измъкна слаб Арсенал в Леверкузен

Късна дузпа на Хавертц измъкна слаб Арсенал в Леверкузен

  • 11 март 2026 | 21:38
  • 28372
  • 138
Скандинавската приказка продължава: сензацията Бодьо/Глимт докосва 1/4-финалите в ШЛ

Скандинавската приказка продължава: сензацията Бодьо/Глимт докосва 1/4-финалите в ШЛ

  • 11 март 2026 | 23:54
  • 17739
  • 60
Левски срази ЦСКА в дербито на efbet Супер Волей и запази шанс за първото място

Левски срази ЦСКА в дербито на efbet Супер Волей и запази шанс за първото място

  • 11 март 2026 | 20:16
  • 19618
  • 32
България се разправи за втори път с Азербайджан

България се разправи за втори път с Азербайджан

  • 11 март 2026 | 20:49
  • 14761
  • 9