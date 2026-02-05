Везенков е MVP на Евролигата за януари

Александър Везенков бе избран за най-полезен играч (MVP) на Евролигата за месец януари, благодарение на впечатляващите си изяви с екипа на Олимпиакос, обхващащи мачовете от 19-ия до 25-ия кръг.

През януари Олимпиакос постигна шест победи в седем срещи, като българското крило участва във всички мачове и силните му изяви бяха решаващи за представянето на отбора му.

Саша завърши месеца като водещ реализатор в турнира, със средно по 23,6 точки, като беше първи и по рейтинг за КПД с 29,0 средно на мач.

Точността му от далечно разстояние беше забележителна, като отбеляза 20 тройки – изравнено върхово постижение в турнира през този период. В същото време той демонстрира изключително хладнокръвие от линията за наказателни удари, реализирайки 29 от 30 опита.

Освен това той се прояви силно и в борбите за отскочили от коша топки, като овладяваше по 6,7 на мач (осмо най-добро постижение), а също така имаше най-висок плюс/минус (+11,7) сред играчите, участвали във всичките седем мача през месеца.

Снимки: Imago