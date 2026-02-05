Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Везенков е MVP на Евролигата за януари

Везенков е MVP на Евролигата за януари

  • 5 фев 2026 | 17:36
  • 171
  • 0
Везенков е MVP на Евролигата за януари

Александър Везенков бе избран за най-полезен играч (MVP) на Евролигата за месец януари, благодарение на впечатляващите си изяви с екипа на Олимпиакос, обхващащи мачовете от 19-ия до 25-ия кръг.

През януари Олимпиакос постигна шест победи в седем срещи, като българското крило участва във всички мачове и силните му изяви бяха решаващи за представянето на отбора му.

Саша завърши месеца като водещ реализатор в турнира, със средно по 23,6 точки, като беше първи и по рейтинг за КПД с 29,0 средно на мач.

Точността му от далечно разстояние беше забележителна, като отбеляза 20 тройки – изравнено върхово постижение в турнира през този период. В същото време той демонстрира изключително хладнокръвие от линията за наказателни удари, реализирайки 29 от 30 опита.

Освен това той се прояви силно и в борбите за отскочили от коша топки, като овладяваше по 6,7 на мач (осмо най-добро постижение), а също така имаше най-висок плюс/минус (+11,7) сред играчите, участвали във всичките седем мача през месеца.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Евролига

Следете със Sportal.bg старта на кръг №27 в Евролигата

Следете със Sportal.bg старта на кръг №27 в Евролигата

  • 5 фев 2026 | 17:05
  • 430
  • 0
Виртус Болоня се издъни у дома преди сблъсъка с Везенков и Олимпиакос

Виртус Болоня се издъни у дома преди сблъсъка с Везенков и Олимпиакос

  • 4 фев 2026 | 23:22
  • 3819
  • 2
Интересни резултати от кръг №26 в Евролигата

Интересни резултати от кръг №26 в Евролигата

  • 3 фев 2026 | 23:46
  • 8299
  • 0
Везенков и Олимпиакос не издържаха теста в Дубай

Везенков и Олимпиакос не издържаха теста в Дубай

  • 3 фев 2026 | 20:29
  • 21653
  • 11
Важен играч на Олимпия Милано пак контузен, аут за поне 2 седмици

Важен играч на Олимпия Милано пак контузен, аут за поне 2 седмици

  • 3 фев 2026 | 17:04
  • 587
  • 0
Апоел Тел Авив готви трансферен удар

Апоел Тел Авив готви трансферен удар

  • 3 фев 2026 | 15:07
  • 1197
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Още една топ инвестиция: ЦСКА се похвали с новия си медицински център (видео)

Още една топ инвестиция: ЦСКА се похвали с новия си медицински център (видео)

  • 5 фев 2026 | 16:52
  • 4071
  • 22
ЦСКА през пролетта - нова схема, големи надежди и жестока конкуренция Питас-Годой

ЦСКА през пролетта - нова схема, големи надежди и жестока конкуренция Питас-Годой

  • 5 фев 2026 | 12:30
  • 15718
  • 55
БФС разясни чрез видео и коментар три от ситуациите на Лудогорец - Левски

БФС разясни чрез видео и коментар три от ситуациите на Лудогорец - Левски

  • 5 фев 2026 | 13:19
  • 13401
  • 24
Левски също се обяви против расизма и призова феновете си да пазят името на клуба

Левски също се обяви против расизма и призова феновете си да пазят името на клуба

  • 5 фев 2026 | 10:42
  • 11226
  • 104
Официално: Гьозтепе привлече Филип Кръстев

Официално: Гьозтепе привлече Филип Кръстев

  • 5 фев 2026 | 13:44
  • 8260
  • 29
Лейкърс се подсилиха с тройкаджия от Атланта, следете сделките в НБА със Sportal.bg

Лейкърс се подсилиха с тройкаджия от Атланта, следете сделките в НБА със Sportal.bg

  • 5 фев 2026 | 17:45
  • 1059
  • 0