Клипърс размазаха Тимбъруулвс

Лос Анджелис Клипърс нанесе тежко поражение на Минесота Тимбъруулвс със 153:128 в мач от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА). Калифорнийци записаха трети пореден успех и шести в последните седем двубоя, докато опонентът им загуби за трети път подред и се смъкна до шестата позиция в Западната конференция - на две места пред Клипърс. Това беше и второто най-добро представяне от отбор в НБА през настоящия сезон откъм резултатност, след като Денвър Нъгетс вкараха 157 точки срещу Портланд Трейл Блейзърс през февруари.

Кауай Ленард започна с 18 точки още в първата четвърт и завърши срещата с 45 при впечатляваща стрелба с 15 от 20 от игра, 6 от 9 от тройката и 9 от 10 от наказателната линия. 34-годишният ветеран получи помощ от Бенедикт Матюрин, който записа 22 точки, Дариъс Гарланд, който отбеляза 21, включително 5 тройки, и Джордан Милър с 14 точки и 7 асистенции.

За Минесота Антъни Едуардс беше най-резултатен с 36 точки, Наз Рийд добави 18, а Джулиъс Рандъл, Джейдън Макданиелс и Джейлън Кларк бяха с по 11.

Орландо Меджик победи Кливланд Кавалиърс със 128:122, благодарение на 35 точки на Дезмънд Бейн. 27-годишният гард вкара тройка и два наказателни удара в последните 17,4 секунди, за да донесе 36-ия успех за тима от Флорида, който се изкачи на петата позиция в Източната конференция.

Паоло Банкеро допринесе с 25 точки, 8 борби и 7 асистенции за Меджик, а Тристан Да Силва се отчете с 23 точки.

За Кавалиърс Джеймс Хардън отбеляза 30 точки и 8 асистенции, Донован Мичъл добави 25 точки, а Кион Елис вкара три от общо петте си тройки в последните три минути, за да върне интригата.

Ветеранът ДеМар ДеРоузън записа 39 точки и се изкачи на 18-ата позиция във вечната ранглиста при реализаторите в НБА, изпреварвайки легендата Тим Дънкан, но неговият Сакраменто Кингс допусна загуба със 109:117 от Шарлът Хорнетс.

ЛаМело Бол поведе тима от Северна Каролина с 30 точки, Майлс Бриджис добави 26, Кон Кнюпел вкара 5 тройки и общо 24 точки, а Брандън Милър отбеляза 20 точки.

За Кингс Ник Клифърд се отчете с 18 точки и 8 асистенции, а Прешъс Ачиува добави 14 точки и 8 борби.

Никола Йокич реализира 25-ия си трипъл-дабъл за сезона при разгромната победа на Денвър Нъгетс срещу Хюстън Рокетс със 129:93. Така тимът на сърбина се изравни по победи с тексасци, като вече е с 40 успеха от началото на сезона.

Йокич завърши срещата с 16 точки, 13 асистенции и 12 борби, но най-резултатен за отбора от Колорадо беше Джамал Мъри с 30 точки. Кристиан Браун добави 19, а Камерън Джонсън - 17.

За Хюстън Амен Томпсън беше най-добър с 16 точки, Джош Окоги добави 12, а Кевин Дюрант остана с едва 11 при цялостното слабо представяне на Рокетс, които вкараха само 4 от 33-те си опита от далечно разстояние.

Ню Йорк Никс се върна на победния път, надделявайки над Юта Джаз със 134:117. Джейлън Брънсън поведе нюйоркчани с 28 точки и 8 асистенции, Джордан Кларксън добави 27 точки, включвайки се от пейката, Оу Джи Ануноби допринесе с 22, а Карл-Антъни Таунс записа 21 точки и по 7 борби и асистенции.

Най-резултатен в срещата беше Брайс Сенсабо от Юта с 29 точки, Ейс Бейли добави 21, а Кайл Филиповски отбеляза 15 точки и 7 борби.

Ню Орлиънс Пеликанс постигна успех срещу Торонто Раптърс със 122:111, огорчавайки завръщането на бившия си играч Брандън Инграм в щата Луизиана. Трей Мърфи III поведе Пеликанс с 28 точки, а Дежонте Мъри записа най-силното си представяне, откакто се завърна след едногодишно отсъствие, вкарвайки 27 точки. Зайън Уилямсън добави 19, а Хърбърт Джоунс - 16.

Иманюъл Куикли беше най-резултатен за Раптърс с 25 точки, Брандън Инграм добави 22, а Ар Джей Барет - 16.