Шест мача за старт на кръг №31 в Евролигата

Кръг №31 в Евролигата стартира днес с шест мача, а Sportal.bg ще ви даде възможност да ги проследите на живо.
От 20:00 часа Олимпиакос гостува на Монако, като вече стана ясно, че българската баскетболна звезда Александър Везенков няма да вземе участие в срещата заради контузията в кръста, която продължава да го мъчи от края на февруари.
В 21:00 часа стартира срещата между Дубай и Баскония в Сараево.
От 21:30 часа е двубоят между Байерн Мюнхен и Анадолу Ефес в Германия.
От 21:45 часа започва мачът между Реал и Валенсия в Мадрид.
В 22:00 часа Париж приема АСВЕЛ Вильорбан във френската столица.
По същото време в Атина, Панатинайкос е домакин на Жалгирис.