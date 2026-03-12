Популярни
Шест мача за старт на кръг №31 в Евролигата

  • 12 март 2026 | 16:35
  • 159
  • 0
Шест мача за старт на кръг №31 в Евролигата

Кръг №31 в Евролигата стартира днес с шест мача, а Sportal.bg ще ви даде възможност да ги проследите на живо.

От 20:00 часа Олимпиакос гостува на Монако, като вече стана ясно, че българската баскетболна звезда Александър Везенков няма да вземе участие в срещата заради контузията в кръста, която продължава да го мъчи от края на февруари.

В 21:00 часа стартира срещата между Дубай и Баскония в Сараево.

От 21:30 часа е двубоят между Байерн Мюнхен и Анадолу Ефес в Германия.

От 21:45 часа започва мачът между Реал и Валенсия в Мадрид.

В 22:00 часа Париж приема АСВЕЛ Вильорбан във френската столица.

По същото време в Атина, Панатинайкос е домакин на Жалгирис.

