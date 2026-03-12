Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Партизан изненада Виртус Болоня

Партизан изненада Виртус Болоня

  • 12 март 2026 | 05:28
  • 152
  • 0
Партизан изненада Виртус Болоня

Партизан затвърди прогреса си в последните седмици с победа като гост на Виртус Болоня в Евролигата. Сръбският гранд се наложи с 88:82 в среща от 31-вия кръг на надпреварата и заема 15-о място в класирането.

Айзък Бонга беше над всички за “гробарите” с 16 точки, 11 борби, 5 асистенции и 2 чадъра. Германският национал постигна “дабъл-дабъл” за пети път в кариерата си. Карлик Джоунс наниза 19 точки за отбора на Жоан Пеняроя, след като пропусна 23 мача заради контузия.

Партизан поведе от самото начало и нито за миг не позволи на домакините да излязат напред в резултата, макар че интригата в двубоя продължи до последните секунди.

“Заслужено спечелихме. Можехме да постигнем и още победи в предишните няколко мача. Защитата ни се подобряваПроблем обаче осатва големият брой грешки”, коментира след срещата Пеняроя.

Най-резултатен за Виртус Болоня беше Карсън Едуардс с 19 точки, а Мат Морган вкара 18.

Поражението отдалечи отбора на Душко Иванович от целта да се добере до участие в плей-ин турнира. Италианският тим е на 15-а позиция в подреждането.

