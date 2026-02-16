Популярни
  Без контузии в ЦСКА след успеха в Бистрица

Без контузии в ЦСКА след успеха в Бистрица

  16 фев 2026 | 14:46
  • 662
  • 0
ЦСКА ще стартира подготовката си за предстоящия шампионатен двубой срещу Славия утре (17 февруари). След поредната победа, постигната в събота срещу ЦСКА 1948 (2:0) в Бистрица, в състава на Христо Янев няма футболисти със сериозни физически проблеми и "червените" ще продължат да се готвят в пълен състав за следващия сблъсък.

Във вторник "армейците" ще имат две занимания на клубната база в Панчарево, а от сряда до петък ще тренират по веднъж дневно. Двубоят срещу Славия ще се играе на 21 февруари (събота) от 17:30 ч. на Националния стадион "Васил Левски".

