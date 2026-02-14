Лео Перейра: Позитивната ни енергия се пренесе на терена

Лео Перейра отново се разписа с екипа на ЦСКА за днешния успех с 2:0 над ЦСКА 1948. Той сподели, че позитивната енергия сред футболистите се е пренесла на терена.

„Победата беше важна за целия отбор. Взехме две много важни победи срещу този съперник. Продължаваме напред и ще търсим още успехи. Отборът ни е много добър и има позитивна енергия в съблекалнята. Тази позитивна енергия се пренася на терена и ни помага много. За мен е важно да вкарвам голове. Искам да вкарвам все повече, за да помагам на отбора. Хубаво е, когато празнуваме головете по този начин. Това е бразилски жест и се стремим да покажем да останалите как се танцува“.