ЦСКА се изнесе от съблекалнята на стадион “Витоша” и остави любопитна бележка

“Бистрица, благодарим!”. Такава бележка бе оставена в съблекалнята на ЦСКА след гостуването на ЦСКА 1948 в днешния мач от 21-вия кръг на efbet Лига.

Той завърши 2:0 в полза на тима от “Борисовата градина”, който спечели със същя резултат срещу този съперник и преди четири дни, но в 1/4-финал за купата на България.

Бележката бе публикувана от резервния страж на ЦСКА Димитър Евтимов. Вратарят отдавна има закачка с благодетеля на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов. Двамата си размениха хапливи постове, докато Евтимов бе вратар на Ботев (Враца).