ЦСКА обобщи: Два мача, две победи, грамотни атаки и майсторски изпълнения

ЦСКА обобщи отиващата си седмица за тима на Христо Янев по любопитен в социалните мрежи. "Два мача, две победи, грамотни атаки и майсторски попадения – така изглеждаше седмицата в червено!", написаха "армейците".

Не е ясно дали клубът от Борисовата градина не продължава закачките със спомоществователя на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов, който често споменава, че "червените" от Бистрица работят грамотно и традиционно поздравява "майсторите" в отбора. След успеха с 2:0 вчера от ЦСКА използваха друг характерен израз на бизнесмена, написвайки: "0:2, любимото ни".