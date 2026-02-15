Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. ЦСКА обобщи: Два мача, две победи, грамотни атаки и майсторски изпълнения

ЦСКА обобщи: Два мача, две победи, грамотни атаки и майсторски изпълнения

  • 15 фев 2026 | 10:43
  • 5446
  • 20
Слушай на живо
Слушай на живо: ЦСКА - Славия

ЦСКА обобщи отиващата си седмица за тима на Христо Янев по любопитен в социалните мрежи. "Два мача, две победи, грамотни атаки и майсторски попадения – така изглеждаше седмицата в червено!", написаха "армейците".

ЦСКА се изнесе от съблекалнята на стадион “Витоша” и остави любопитна бележка
ЦСКА се изнесе от съблекалнята на стадион “Витоша” и остави любопитна бележка

Не е ясно дали клубът от Борисовата градина не продължава закачките със спомоществователя на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов, който често споменава, че "червените" от Бистрица работят грамотно и традиционно поздравява "майсторите" в отбора. След успеха с 2:0 вчера от ЦСКА използваха друг характерен израз на бизнесмена, написвайки: "0:2, любимото ни".

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Една от най-големите фигури на ЦСКА на 70

Една от най-големите фигури на ЦСКА на 70

  • 15 фев 2026 | 09:33
  • 7073
  • 14
Химн и публика носят победа на "соколите" в знаменит мач преди 45 години

Химн и публика носят победа на "соколите" в знаменит мач преди 45 години

  • 15 фев 2026 | 09:20
  • 1355
  • 2
Валери Божинов – една легенда на 40!

Валери Божинов – една легенда на 40!

  • 15 фев 2026 | 08:17
  • 4872
  • 28
Лудогорец гони върха, Берое – ценни точки

Лудогорец гони върха, Берое – ценни точки

  • 15 фев 2026 | 07:46
  • 5857
  • 14
Старт на пролетния полусезон във Втора лига

Старт на пролетния полусезон във Втора лига

  • 15 фев 2026 | 07:33
  • 5403
  • 2
"Лаута" приема директен сблъсък за петото място в efbet Лига

"Лаута" приема директен сблъсък за петото място в efbet Лига

  • 15 фев 2026 | 07:29
  • 3431
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Локомотив (Пд) 0:0 Черно море

Локомотив (Пд) 0:0 Черно море

  • 15 фев 2026 | 12:06
  • 2708
  • 5
Милена Тодорова близо до класиране за масовия старт, Лора Христова е сигурна

Милена Тодорова близо до класиране за масовия старт, Лора Христова е сигурна

  • 15 фев 2026 | 09:56
  • 9232
  • 2
Ден 9 на Игрите в Милано - девет комплекта медали ще се разпределят днес

Ден 9 на Игрите в Милано - девет комплекта медали ще се разпределят днес

  • 15 фев 2026 | 07:06
  • 8044
  • 4
Левски посреща Ботев (Пд) и започва щурм към единствената цел - титлата

Левски посреща Ботев (Пд) и започва щурм към единствената цел - титлата

  • 15 фев 2026 | 07:13
  • 12170
  • 99
Стискаме палци на петима български спортисти днес на Игрите в Италия

Стискаме палци на петима български спортисти днес на Игрите в Италия

  • 15 фев 2026 | 06:50
  • 12194
  • 1