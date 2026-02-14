Популярни
  ЦСКА
  2. ЦСКА
  3. Янев: Доволен съм! Знаем, че в този отбор не е от значение треньорът

Янев: Доволен съм! Знаем, че в този отбор не е от значение треньорът

  • 14 фев 2026 | 16:59
  • 4525
  • 6

Наставникът на ЦСКА Христо Янев говори след победата с 2:0 срещу ЦСКА 1948 в efbet Лига. Специалистът изрази задоволство от спечелените три точки в Бистрица, като направи любопитно изказване по адрес на противника.

ЦСКА повтори боя от Купата над ЦСКА 1948 и в първенството, вече е на 3 точки от тройката
ЦСКА повтори боя от Купата над ЦСКА 1948 и в първенството, вече е на 3 точки от тройката

"Доволен съм, разбира се. Трудно е, не бих казал деликатно, да играеш срещу един противник през четири дни. Изиграхме хитро мача, нямаше я динамиката от мача за купата, но успяхме да създадем положения, от които да реализираме. Знаем, че не е от значение треньорът в този отбор. Начинът, по който изиграхме мача, ни прави по-различен отбор. Такива мачове ги взимахме по-трудно, вече изглеждаме по-зряло. Ние сме силни, когато играем с топката. Така и реализирахме първия гол. Теренът беше труден, ако трябва да съм честен. Второто полувреме стояхме добре и в двете части на играта.

Лео Перейра: Позитивната ни енергия се пренесе на терена
Лео Перейра: Позитивната ни енергия се пренесе на терена

Адаптацията е дълъг процес, не трябва да бързаме със заключенията, футболистите се стараят доста, заедно си помагаме да бъдем по-добри. Трябва да продължим да правим нещата, които ни носят точки, трупаме самочувствие. Не виждам какво друго можем да търсим, трябва да продължим да правим нещата по същия начин, да сме смирени хора, здраво стъпили на земята. Посещавам успеха на хората, които вярват в нас, които ни дават тласък - тази победа е за тях", заяви треньорът на "армейците".

