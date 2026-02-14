Популярни
Задава се нов "червен" сблъсък след битката за Купата - на живо от Бистрица със съставите на ЦСКА 1948 и ЦСКА
  2. ЦСКА
11-те на ЦСКА 1948 и ЦСКА, много промени при домакините и само една за гостите

  • 14 фев 2026 | 13:39
  • 8288
  • 20
Станаха ясни стартовите състави на ЦСКА 1948 и ЦСКА, които излизат в мач от 21-вия кръг на efbet Лига.

Това ще е втори двубой между двата тима през тази седмица. Преди четири дни ЦСКА надделя с 2:0 над своя опонент и го елиминира на 1/4-финал за Купата.

Новият наставник на ЦСКА 1948 - Александър Александров, прави цели 6 промени спрямо 11-те, които започнаха в предишния сблъсък между "червените" отбори. Сред титулярите се завръщат голмайсторът Диало, Маринов, Хофман, Гашевич, Цонев и Русев.

Янев прави само една рокада. Възстановеният от травма Жордао заменя Ебонг.

ЦСКА 1948 - ЦСКА

ЦСКА 1948: 1. Маринов, 2. Медина, 4. Хофман, 21. Двали, 22. Гашевич, 8. Маниен, 23. Кребс, 10. Цонев, 11. Русев, 77. Франко, 93. Диало

ЦСКА: 21. Лапоухов, 19. Турицов, 5. Делова, 14. Иванов, 17. Мартино, 6. Жордао, 94. Соле, 99. Ето'о, 11. Брахими, 38. Перейра, 28. Питас

