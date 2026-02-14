Вальо Михов: ЦСКА заслужено спечели, не видях футбола, който очаквах от домакините

Бившият шеф на БФС и дългогодишен футболен деятел Валентин Михов направи кратка оценка на двубоя между ЦСКА 1948 и ЦСКА от първенството в студито на Sportal.bg. Според него домакините са изнесли слаб мач и не са показали нужната организация и характер в ключови моменти.

ЦСКА повтори боя от Купата над ЦСКА 1948 и в първенството, вече е на 3 точки от тройката

Михов отбеляза, че в отбора на ЦСКА 1948 се вижда процес на избистряне около бъдещия нов треньор, но на този етап липсва изразен лидер, който да поведе тима в трудните моменти на терена. По думите му именно това е една от основните причини за колебливото представяне на отбора в срещата.