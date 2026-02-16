"Армейците" без двама основни играчи срещу Славия

Треньорът на ЦСКА Христо Янев няма да може да разчита на двама от твърдите титуляри в своя състав за предстоящото домакинство на Славия. Двубоят е насрочен за събота от 17:30 часа и ще бъде изгледан от ложите на "Васил Левски" от Анжело Мартино и Джеймс Ето'о, които ще бъдат лишени от състезателни права за един мач, след като получиха петите си жълти картони от началото на сезона при победата с 2:0 над ЦСКА 1948 в Бистрица онзи ден.

Именно това бе и една от причините Янев да смени аржентинския ляв бек още в 62-ата минута и да пусне на негово място Андрей Йорданов, който предстои да запише първия си двубой като титуляр с червената фланелка. Ето'о пък ще бъде заменен от Макс Ебонг, а наказанието му този път спести на Янев главоболията да избира трима титулярни халфове от карето Жордао, Ето'о, Соле и Ебонг. На стадион "Витоша" последният остана резерва, но се включи с гол във втори пореден мач и си заслужи титулярното място срещу Славия.

Любопитно е, че Анжело Мартино "висеше" с картони още от дербито с Левски в началото на ноември, но се опази от санкция в следващите 7 мача на ЦСКА във всички турнири, преди да бъде декориран в Бистрица. Джеймс Ето'о пък получи официални предупреждения във всеки от последните 3 шампионатни двубоя на армейците. Това ще е второ наказание за него, след като по-рано през сезона беше изгонен срещу Славия в "Овча Купел".