ЦСКА се закача с Найденов: 0:2, любимото ни

ЦСКА излезе с любопитна публикация в социалната мрежа в минутите след победата с 2:0 на стадион "Витоша" срещу ЦСКА 1948. "0:2, любимото ни", написаха "армейците", добавяйки емотикона със смеещо се лице. Преди четири дни отборът на Христо Янев записа успех с 2:0 над същия съперник в турнира Sesame Купа на България.

ЦСКА повтори боя от Купата над ЦСКА 1948 и в първенството, вече е на 3 точки от тройката

Това може да се приеме като закачка с финансовия благодетел на "червените" от Бистрица Цветомир Найденов, който през есента ядоса феновете на Левски със своя пост, дошъл след нулевото равенство на "сините" срещу Лудогорец. Тогава бизнесменът написа: "Нули. Любимото ми".