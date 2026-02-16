Трафърд призна, че не е очаквал трансфера на Донарума

Вратарят на английския футболен гранд Манчестър Сити Джеймс Трафърд призна, че не е очаквал клубът да привлече Джанлуиджи Донарума веднага след завръщането в юношеския си клуб. 23-годишният англичанин получи титулярното място за „гражданите“ през лятото, след като дългогодишният страж Едерсон напусна в посока Фенербахче. Изглеждаше сякаш Пеп Гуардиола е решен да се възползва от услугите на Трафорд, но само месец след неговото пристигане Донарума беше привлечен от Пари Сен Жермен и оттогава е твърд титуляр под рамката на вратата.

„Не очаквах това да се случи, но стана така. Просто продължавам напред. Това е положението, футболът е такъв. Трябва да се трудиш всеки ден, а когато дойде време за мач, трябва да дадеш най-доброто от себе си“, обясни Трафорд, цитиран от „Скай Спортс“.

Английският вратар беше закупен от Бърнли през лятото за 27 милиона паунда и подписа петгодишен договор, но вече изглежда сякаш е възможно да напусне клуба още тази година.

„Ще вървя напред ден за ден и ще работя усилено, а каквото трябва да стане, ще стане. Очевидно имам договор, но не знам какво ще се случи следващия сезон. Просто знам, че ще продължа напред и ще се опитвам да се подобрявам“, каза Трафорд.

От началото на сезона Джеймс Трафърд има 11 мача с екипа на Манчестър Сити, от които само три са във Висшата лига.

Снимки: Imago