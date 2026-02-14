Популярни
  Манчестър Сити
  2. Манчестър Сити
Манчестър Сити 1:0 Салфорд, ранен гол на "гражданите"

  • 14 фев 2026 | 17:32
  • 2435
  • 1
Манчестър Сити и Салфорд играят при резултат 1:0 в среща от четвъртия кръг на ФА Къп. Автогол на Алфи Дорингтън в шестата минута даде ранна преднина на “гражданите”.

Пеп Гуардиола бе направил доста промени в състава, но това не попречи на домакините да имат тотално превъзходство още от началото. Джон Стоунс бе титуляр за първи път от ноември и изведе тима с капитанската лента. Той нямаше много работа, а неговият тим поведе рано. Още в шестата минута пробив на Аит-Нури завърши с остро центриране към Мармуш, а Дорингтън отклони топката и тя се озова в мрежата.

Разликата в класите на двата отбора бе огромна и играчите на Салфорд много рядко играеха с топката. За съжаление на домакините Макс Алейн получи контузия и се наложи да бъде заменен още в 22-ата минута. На негово място влезе 17-годишният Райън МакЕйду. Секунди след смяната Мармуш се разписа с прекрасен удар, но попадението не бе зачетено поради засада.

Снимки: Imago

