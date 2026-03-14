Облак пропуска следващия мач на Атлетико

Вратарят на Атлетико Мадрид Ян Облак е получил контузия броени дни преди реванша срещу Тотнъм от осминафиналите на Шампионската лига.
Словенският страж не успя да завърши петъчната тренировка поради болки в хълбока. Последвалите медицински прегледи са установили мускулно разтежение.
В резултат на това Облак не попадна в групата за двубоя срещу Хетафе на 14 март. Под рамката ще застане Хуан Мусо.
Все още не е ясно дали той ще бъде на разположение за гостуването на Тотнъм на 18 март.
