Манчестър Сити не очаква затруднения срещу Салфорд

Манчестър Сити и Салфорд ще се изправят един срещу друг в мач от 1/16-финалите на ФА Къп на 14 февруари 2026 г. Двубоят ще започне в 17:00 часа на стадион "Етихад" в Манчестър. Това е сблъсък между един от най-силните отбори в английския футбол и представител от по-долните дивизии, което прави срещата доста любопитна.

"Гражданите" са абсолютен фаворит в този мач и всичко различно от убедителна победа ще се приеме като изненада. Те вече пометоха един съперник от по-долинте дивизии. Екзитър Сити си изпати тежко и получи цели 10 гола във вратата си. Друг интересен факт е, че двата тима се срещнаха и през миналия сезон в този турнир и тогава Сити спечели с категоричното 8:0.

Салфорд обаче няма какво да губи в този мач. Отборът за пръв път в историята си достигна до 4-ия кръг на ФА Къп и сега само може да се наслаждава на гостуването си на "Етихад". Трудно е да повярваме, че възпитаниците на Карл Робинсън може да си тръгнат с победа, но ако успеят да се представят достойно, това със сигурност ще бъде оценено от привържениците им. Очаква се около 5000 от тях да пътуват днес до манчестър, за да подкрепят любимия си отбор.

Манчестър Сити е в отлична форма, с четири победи и едно равенство в последните си пет мача. "Гражданите" разгромиха Фулъм с 3:0 на 11 февруари в Премиър лийг, преди това победиха Ливърпул като гост с 2:1 на 8 февруари. Отборът на Сити продължава напред и в Карабао Къп след победа с 3:1 над Нюкасъл на 4 февруари. Единственото равенство дойде срещу Тотнъм (2:2) на 1 февруари, а в Шампионската лига се наложиха над Галатасарай с 2:0 на 28 януари.

От своя страна, Салфорд показва непостоянна форма с три победи и две загуби в последните си пет мача. Отборът загуби последния си мач в Лига 2 срещу Акрингтън Стенли с 0:1 на 5 февруари, но преди това постигна победа като гост срещу Транмиър с 2:0 на 31 януари. Салфорд претърпя поражение от Честърфийлд с 0:1 на 27 януари, но има две последователни победи преди това - срещу Бристол Роувърс (1:0) на 24 януари и срещу Суиндън с 3:2 на 20 януари в ФА Къп.

Досега тези два отбора са се срещали само веднъж в историята си. Както вече стана дума, това сеслучи миналия сезон точно в този турнир. Тогава Манчестър Сити демонстрира пълно превъзходство, разгромявайки Салфорд с 8:0 на 11 януари 2025 г. Този резултат показва огромната разлика в класите между двата отбора и дава ясна представа за предизвикателството, пред което е изправен Салфорд в предстоящия двубой.

Очаква се Пеп Гуардиола да направи доста промени в състава си. Той не може да разчита на дълготрайно контузения Йошко Гвардиол, който продължава възстановяването си от фрактура на тибията, и Матео Ковачич. Голямата звезда Ерлинг Холанд едва ли ще бъде рискуван, тъй като все още чувства лек дискомфорт след мача с Фулъм. Под въпрос до последно остават и крилата Жереми Доку и Савиньо, чието участие ще се реши непосредствено преди срещата. Това вероятно ще отвори вратите за млади таланти като Нико О’Райли и Макс Алейн в стартовия състав.