Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Байер (Леверкузен)
  3. Байерн преследва нов успех срещу Леверкузен

  • 14 март 2026 | 05:30
  • 106
  • 0
Байер (Леверкузен) ще посрещне лидера в класирането Байерн (Мюнхен) в дербито на 26-ия кръг от Бундеслигата. Двубоят ще се изиграе на от 16:30 часа на стадион "БайАрена". Главен съдия на срещата ще бъде Кристиян Дингерт. Сблъсъкът между двата отбора традиционно предизвиква голям интерес сред футболните фенове в Германия, а домакините ще се опитат да прекъснат серията си от 5 поредни мача без гол срещу баварците.

Байерн доминира в Бундеслигата, заемайки първото място с впечатляващите 66 точки след 25 изиграни мача. Баварците имат най-добрата голова разлика в първенството с 92 отбелязани и само 24 допуснати гола. Кто гост тимът на Венсан Компани е спечелил 32 от възможни 36 точки.

Леверкузен се намира на 6-а позиция с 44 точки, като е отбелязал 48 гола и е допуснал 32. "Аспирините" не победиха в нито един от последните си 6 мача във всички турнири, а като домакин в Бундеслигата са взели 32 точки.

Байер преминава през серия от равенства в последните си мачове. "Аспирините" направиха 1:1 срещу Арсенал в Шампионската лига, а преди това завършиха 3:3 с Фрайбург в Бундеслигата. Единствената им победа в последните пет мача дойде срещу Хамбургер ШФ с 0:1. Преди това отборът завърши 1:1 с Майнц 05 и 0:0 с Олимпиакос в Шампионската лига.

Байерн демонстрира впечатляваща форма със 7 поредни победи във всички турнири. Баварците разгромиха Аталанта с 6:1 на осминафиналите в Шампионската лига, надиграха Борусия (Мьонхенгладбах) с 4:1, победиха Борусия (Дортмунд) с 3:2, Айнтрахт (Франкфурт) с 3:2 и Вердер Бремен с 3:0.

Леверкузен ще разчита на Алейш Гарсия, който се очаква да бъде основен двигател в средата на терена. Испанският полузащитник ще има ключова роля в опитите на домакините да контролират играта срещу силния съперник. Много се очаква и от опитния Роберт Андрих, който преди няколко дни се разписа срещу Арсенал.

Хари Кейн вероятно ще се завърне в титулярния състав на Байерн, след като не влезе при визитата в Бергамо. Йошуа Кимих ще е познатият лидер в средата на терена, а Луис Диас, Серж Гнабри и Майкъл Олисе ще допълнят офанзивната мощ на баварците.

Последният сблъсък между двата отбора се състоя на 1 ноември 2025 г. в мач от Бундеслигата, когато Байерн победи убедително Леверкузен с 3:0 на своя стадион. Преди това двата тима се срещнаха два пъти в Шампионската лига през март 2025 г., като баварците спечелиха и двата мача – 2:0 като гост и 3:0 като домакин. В последната им среща на "БайАрена" в Бундеслигата на 15 февруари 2025 г. съперниците завършиха 0:0.

Байер няма победа над мюнхенския колос от 2024 година, когато се наложи с 1:0 на "Алианц Арена" в осминафинален сблъсък за Купата на Германия.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

