Спартак (Вн) и ЦСКА 1948 търсят завръщане към победите - домакините мислят за спасение, а гостите за топ 3

Спартак (Варна) и ЦСКА 1948 се изправят един срещу друг в двубой от 26-ия кръг на efbet Лига. Мачът на стадион „Спартак“ стартира в 12:45 и ще бъде ръководен от Венцислав Митрев.

И двата отбора не успяха да спечелят двубоите си от последния кръг. Спартак (Варна) допусна тежка загуба от Славия, а ЦСКА 1948 завърши наравно срещу Ботев (Пловдив).

“Соколите” и “червените” имат нужда от важни точки в преследването на своите цели. Варненци са близо до опасната зона на 13-то място във временното класиране с 23 точки. Тимът от Бистрица от своя страна е на трето място във временното класиране и ще се опитат да го задържи, като същевременно ще иска и да намали изоставането от първите два отбора.

За варненци мача ще пропуснат наказаният Тайлсон и контузеният Деян Лозев, като се очаква Гьоко Хаджиевски да направи някои промени в титулярите с оглед последния резултат. За столичани интересното е дали в групата ще се завърне капитанът на тима Диого Медина, който не попадна в разширения състав за последния двубой заради това, че е отказал да подпише вътрешния правилник на клуба.

В двубоят си през есента двата отбора не успяха да излъчат победител и завършиха при резултат 1:1. Интересното е че последните 4 двубоя между двата отбора завършват именно при такъв резултат.