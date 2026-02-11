Де Дзерби е вариант за Ман Сити, Ман Юнайтед и Тотнъм, Марсилия пък вече има фаворит за негов наследник

Вече бившият наставник на Марсилия Роберто Де Дзерби едва ли дълго ще стои без работа, пише Бен Джейкъбс.

Според журналиста италианският специалист най-вероятно ще се завърне в Премиър лийг, където постигна добри резултати с отбора на Брайтън. Джейкъбс твърди, че Де Дзерби е вариант за грандовете от Манчестър Сити и Юнайтед, особено ако Пеп Гуардиола напусне “гражданите” след края на сезона. На този етап пък новият мениджър на “червените дяволи” Майкъл Карик се справя добре, но все пак договорът му е само до края на сезона

🚨 Roberto De Zerbi and Marseille have parted ways, as @FabriceHawkins called.



De Zerbi almost left in January, while sources say a summer departure was always on the cards. Exit now brought forward after Marseille lost 5-0 to PSG.



De Zerbi keen on a Premier League return. A… pic.twitter.com/aUFHjhvkB4 — Ben Jacobs (@JacobsBen) February 10, 2026

Не е изключено треньорът да поеме и страдащия Тотнъм, още повече, че именно с него ръководството на “шпорите” е говорило преди да назначи вече бившия мениджър на клуба Томас Франк. Датският треньор днес бе уволнен, след като лондончани са осем поредни мача без успех и се намират на незавидното 16-о място.

Иначе френското издание RMC Sport разкрива подробности около раздялата на Марсилия и Де Дзерби. 46-годишният италианец е провел тренировка във вторник, след което е разговарял с играчите и ръководството, преди да вземе решение, че не може да продължи да изпълнява задълженията си.

Марсилия обяви раздялата с Роберто Де Дзерби

Твърди се, че Де Дзерби е бил „съсипан“ от отношението на футболистите си и липсата на желание за реакция след загубата с 0:3 от Брюж в Шампионската лига и отпадането от турнира. Последната капка бе разгромът с 0:5 от ПСЖ в “Льо Класик” през изминалата неделя.

Де Дзерби беше назначен за треньор на Марсилия през юни 2024 г. след две години във Висшата лига с Брайтън. През първия си сезон той изведе ОМ до второто място в Лига 1, осигурявайки завръщане в най-престижния европейски клубен турнир, но вторият му сезон се оказа разочароващ.

🚨 𝗛𝗔𝗕𝗜𝗕 𝗕𝗘𝗬𝗘 🇸🇳 𝗙𝗔𝗜𝗧 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗘 𝗗𝗘 𝗙𝗔𝗩𝗢𝗥𝗜 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗥𝗘𝗠𝗣𝗟𝗔𝗖𝗘𝗥 𝗗𝗘 𝗭𝗘𝗥𝗕𝗜 𝗔̀ 𝗟’𝗢𝗠 !!! 🤯💙🤍



L’ex entraîneur de Rennes n’a jamais caché son rêve de prendre les fonctions du club phocéen.



Il est considéré comme une option crédible pour… pic.twitter.com/xw6yK36cgq — Actu Foot (@ActuFoot_) February 11, 2026

Във Франция твърдят, че ОМ вече има вариант за наследник на Де Дзерби. Това е бившият сенегалски национал Хабиб Бейе, който сЪвсем доскоро водеше Рен. 48-годишният Бейе е бивш играч на ОМ, където прекара четири години в периода 2003-2007 г. и познава обстановката на “Велодром”, като от ръководството на Марсилия вече са се свързали с него. За мача срещу Страсбург в събота, марсилци ще бъдат водени от дуото Жак Абардонадо и Ромен Ферие.

Следвай ни:

Снимки: Imago