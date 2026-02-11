Популярни
»
Де Дзерби е вариант за Ман Сити, Ман Юнайтед и Тотнъм, Марсилия пък вече има фаворит за негов наследник

  • 11 фев 2026 | 11:55
  • 4216
  • 0

Вече бившият наставник на Марсилия Роберто Де Дзерби едва ли дълго ще стои без работа, пише Бен Джейкъбс.

Според журналиста италианският специалист най-вероятно ще се завърне в Премиър лийг, където постигна добри резултати с отбора на Брайтън. Джейкъбс твърди, че Де Дзерби е вариант за грандовете от Манчестър Сити и Юнайтед, особено ако Пеп Гуардиола напусне “гражданите” след края на сезона. На този етап пък новият мениджър на “червените дяволи” Майкъл Карик се справя добре, но все пак договорът му е само до края на сезона

Не е изключено треньорът да поеме и страдащия Тотнъм, още повече, че именно с него ръководството на “шпорите” е говорило преди да назначи вече бившия мениджър на клуба Томас Франк. Датският треньор днес бе уволнен, след като лондончани са осем поредни мача без успех и се намират на незавидното 16-о място.

Иначе френското издание RMC Sport разкрива подробности около раздялата на Марсилия и Де Дзерби. 46-годишният италианец е провел тренировка във вторник, след което е разговарял с играчите и ръководството, преди да вземе решение, че не може да продължи да изпълнява задълженията си.

Марсилия обяви раздялата с Роберто Де Дзерби
Марсилия обяви раздялата с Роберто Де Дзерби

Твърди се, че Де Дзерби е бил „съсипан“ от отношението на футболистите си и липсата на желание за реакция след загубата с 0:3 от Брюж в Шампионската лига и отпадането от турнира. Последната капка бе разгромът с 0:5 от ПСЖ в “Льо Класик” през изминалата неделя.

Де Дзерби беше назначен за треньор на Марсилия през юни 2024 г. след две години във Висшата лига с Брайтън. През първия си сезон той изведе ОМ до второто място в Лига 1, осигурявайки завръщане в най-престижния европейски клубен турнир, но вторият му сезон се оказа разочароващ.

Във Франция твърдят, че ОМ вече има вариант за наследник на Де Дзерби. Това е бившият сенегалски национал Хабиб Бейе, който сЪвсем доскоро водеше Рен. 48-годишният Бейе е бивш играч на ОМ, където прекара четири години в периода 2003-2007 г. и познава обстановката на “Велодром”, като от ръководството на Марсилия вече са се свързали с него. За мача срещу Страсбург в събота, марсилци ще бъдат водени от дуото Жак Абардонадо и Ромен Ферие.

Снимки: Imago

