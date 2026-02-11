Популярни
Левски е аут от Купата - Лудогорец отново победи "сините" с 1:0 и ги изхвърли от турнира - на живо от Разград с отзивите
Съставите на Манчестър Сити и Фулъм

  • 11 фев 2026 | 20:42
  • 498
  • 0
Манчестър Сити и Фулъм ще изиграят мач от междинния 26-и кръг на английската Премиър лийг.

"Гражданите" нямат право на грешка в битката за титлата, влизайки в двубоя с изоставане от шест точки спрямо лидера Арсенал, който утре играе столично дерби като гост на Брентфорд.

"Котиджърс" от своя страна се намират в златната среда на класирането с 10 точки над "опасната зона", но и с изоставане от само пет точки зад шестия Ливърпул, което все още ги оставя в битката за европейските квоти.

Въпреки че Сити изига инфарктен мач, който остави единайсеторката на Джосеп Гуардиола на ръба на силите срещу Ливърпул преди малко повече от 96 часа, мениджърът реши да направи само две смени спрямо този двубой. Така днес стартираха Рубен Диаш и Фил Фоудън вместо Омар Мармуш и Абдукодир Хусанов. Голмайсторите Бернардо Силва и Ерлинг Холанд, които донесоха победата с 2:1 над шампионите пък запазиха титулярните си места, като специално Силва ще трябва да внимава, тъй като той вече има цели 6 жълти картона в Премиър лийг през кампанията до този момент.

"Котиджърс" също изиграха драматичен мач през уикенда, в който допуснаха обрат срещу Евертън и в крайна сметка отстъпиха с 1:2. Интересното бе, че тогава вратарят Бернд Лено си вкара автогол, но мениджърът Марко Да Силва прецени, че може да му има доверие и днес, като запази мястото му под рамките на вратата. Иначе наставникът на лондончани подобно на Гуардиола направи само две промени сред титулярите си и пусна за първия съдийски сигнал Кени Тете и Калвин Баси на мястото на Тимоти Кастан и Хорхе Куенка.

Срещата ще започне в 21:30 часа българско време, а Sportal.bg ви предлага да проследите развитието ѝ в реално време.

МАНЧЕСТЪР СИТИ - ФУЛЪМ

ПРЕМИЪР ЛИЙГ XXVI КРЪГ

СТАРТОВИТЕ СЪСТАВИ

Манчестър Сити: 25. Джанлуиджи Донарума, 27. Матеус Нунеш, 3. Рубен Диаш, 15. Марк Геи, 21. Раян Аит-Нури, 20. Бернардо Силва, 16. Родри, 33. Нико О'Райли, 42. Антоан Семеньо, 9. Ерлинг Холанд, 47. Фил Фоудън
Мениджър: Джосеп Гуардиола

Фулъм: 1. Бернд Лено, 2. Кени Тете, 5. Йоаким Андерсен, 3. Калвин Баси, 30. Райън Сесеньон, 17. Алекс Иуоби, 16. Сандер Берге, 8. Хари Уилсън, 32. Емил Смит Роу, 19. Самуел Чуквуезе, 7. Раул Хименес
Мениджър: Марко да Силва

НАЧАЛО: 11 февруари 2026 г. (сряда) | 21:30 часа
СТАДИОН: "Етихад", Манчестър
ГЛАВЕН СЪДИЯ: Пол Тиърни

