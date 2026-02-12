Гуардиола: Един от най-силните ни мачове

Мениджърът на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола остана доволен от победата с 3:0 над Фулъм. Той дори определи това като един от най-силните мачове на тима му през сезона.

„Едно от най-добрите ни представяния за сезона, особено след преживяването на „Анфийлд“ в един важен и емоционален мач“, заяви Гуардиола. „Следващият двубой винаги е коварен. Имахме късмет, че бяхме домакини.“

Гуардиола предприе смени, като извади Холанд на полувремето, а в началото на втората част замени Бернардо Силва и Родри. Той призна, че звездите на тима са изтощени и се нуждаят от почивка.

Сити унищожи Фулъм за едно полувреме и вече е на само три точки от Арсенал

„Бернардо беше изтощен, Родри беше изтощен. Той (Родри) не загуби нито една топка, а след това през второто полувреме загуби десет“, добави Гуардиола.

„Сега имаме мач със Салфорд, а след това трябва да си починем и да не се виждаме. Имаме невероятно тежък график, също като Арсенал, и ще имаме свободна седмица. Беше много трудно и с много контузии. След Салфорд ще ни трябват два, три, четири или пет почивни дни“, завърши мениджърът.

Снимки: Gettyimages