Локо (Сф) търси първа победа през пролетта, а Добруджа иска да продължи възхода си

  • 5 март 2026 | 07:55
Локо (Сф) търси първа победа през пролетта, а Добруджа иска да продължи възхода си

Локомотив (София) и Добруджа се изправят един срещу друг в интригуващ двубой от междинния 24-ти кръг в efbet Лига. Мачът на стадиона в столичния квартал "Надежда" е от 13:15 часа и ще бъде ръководен от Радослав Гидженов.

"Железничарите", които заемат 11-ата позиция, са в търсене на първи успех през пролетния полусезон, след като дотук записаха две загуби и едно равенство. Преди 4 дни тимът на Станислав Генчев беше близо до това да си тръгне с нещо от "Герена", но допусна драматично поражение с 3:4.

Отборът, воден от Ясен Петров, е един от най-добре представящите се през втория дял от кампанията. Добруджа стартира полусезона на дъното в класирането, но благодарение на трите победи - срещу Септември (3:0), Монтана (1:0) и Черно море (2:1), и нулевото реми с Ботев (Враца) се изкачи до 13-ото място.

Добричлии ще бъдат мотивирани да продължат възхода си, но домакините ще направят всичко възможно да спечелят трите точки и да се реваншират пред своите фенове.

"Червено-черните" нямат сериозни кадрови проблеми, докато гостите ще бъдат без Ди Матео Ловрик и Венцислав Керчев, които ще трябва да изтърпят наказание заради натрупани картони. Добрата новина за Петров е, че след такова се завръщат Матеус Леони и Васко Оливейра.

Първата среща между днешните съперници по-рано през сезона завърши без победител - 2:2.

Локомотив (София) - Добруджа

Начало: 13:15 часа
Съдия: Радослав Гидженов
Стадион: "Локомотив", София

