Важен играч на "соколите" се завръща на Овча купел

Спартак (Варна) се подготвя за поредното си футболно предизвикателство след драматичната домакинска победа над Монтана, дошла в последната минута на срещата. В петък варненци гостуват в квартал „Овча купел“ на Славия в нов ключов двубой в битката за оцеляване.

Треньорът Гьоко Хаджиевски определи всички оставащи срещи до края на сезона като финали за спасение, в които „соколите“ ще трябва да се раздадат максимално. Централният защитник Димо Кръстев се завръща в състава след изтърпяно наказание.

Поредният играч на варненци, който ще пропусне срещата заради санкция след получен червен картон, е офанзивният полузащитник Талисон Гонсалвеш. От началото на пролетния полусезон в четири от досега изиграните пет срещи „соколите“ завършваха мачовете с човек по-малко заради наказателни картони, като поне в два от случаите те бяха доста пресилени. В последните мачове бразилецът Талисон действаше като дясно крило, а за място по десния фланг сега шансове имат Петър Принджев и Даниел Иванов.