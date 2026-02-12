Левски обяви програмата си до края на седмицата

Левски обяви програмата си до края на седмицата. “Сините” ще тренират всеки ден до двубоя си с Ботев (Пловдив). Срещата с “канарчетата” е в неделя (15 февруари) от 17:00 часа.

Ето пълната програма на Левски:

12 февруари, четвъртък:

15:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ – открита за привържениците и представителите на медиите

13 февруари, петък:

15:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ – закрита за привържениците и представителите на медиите

14 февруари, събота:

15:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ – открита за представителите на медиите в първите 15 минути

15 февруари, неделя:

17:00 часа – „Левски“ – „Ботев“ (Пловдив) – Първа лига, 21-ви кръг – стадион „Георги Аспарухов“