Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Левски обяви програмата си до края на седмицата

Левски обяви програмата си до края на седмицата

  • 12 фев 2026 | 11:07
  • 121
  • 0

Левски обяви програмата си до края на седмицата. “Сините” ще тренират всеки ден до двубоя си с Ботев (Пловдив). Срещата с “канарчетата” е в неделя (15 февруари) от 17:00 часа.

Левски си хареса още един футболист на Локо (Пловдив)
Левски си хареса още един футболист на Локо (Пловдив)

Ето пълната програма на Левски:

12 февруари, четвъртък:

15:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ – открита за привържениците и представителите на медиите

13 февруари, петък:

15:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ – закрита за привържениците и представителите на медиите

14 февруари, събота:

15:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ – открита за представителите на медиите в първите 15 минути

15 февруари, неделя:

17:00 часа – „Левски“ – „Ботев“ (Пловдив) – Първа лига, 21-ви кръг – стадион „Георги Аспарухов“

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Левски си хареса още един футболист на Локо (Пловдив)

Левски си хареса още един футболист на Локо (Пловдив)

  • 12 фев 2026 | 09:40
  • 5450
  • 14
ЦСКА ще продава Скаршем в Норвегия

ЦСКА ще продава Скаршем в Норвегия

  • 12 фев 2026 | 09:31
  • 5000
  • 1
Септември (София) обяви новия си старши треньор

Септември (София) обяви новия си старши треньор

  • 12 фев 2026 | 09:24
  • 2102
  • 1
България ще узнае съперниците си в Лига на нациите

България ще узнае съперниците си в Лига на нациите

  • 12 фев 2026 | 06:44
  • 7454
  • 44
Напрежението в Пловдив се покачва! Локо и Ботев излъчват последния полуфиналист за Купата

Напрежението в Пловдив се покачва! Локо и Ботев излъчват последния полуфиналист за Купата

  • 12 фев 2026 | 06:16
  • 6603
  • 22
Веласкес: Направихме голям мач и трябваше да продължим, знаете колко титли имат, разликата в бюджетите е много голяма

Веласкес: Направихме голям мач и трябваше да продължим, знаете колко титли имат, разликата в бюджетите е много голяма

  • 11 фев 2026 | 20:42
  • 38250
  • 138
Виж всички

Водещи Новини

България ще узнае съперниците си в Лига на нациите

България ще узнае съперниците си в Лига на нациите

  • 12 фев 2026 | 06:44
  • 7454
  • 44
Напрежението в Пловдив се покачва! Локо и Ботев излъчват последния полуфиналист за Купата

Напрежението в Пловдив се покачва! Локо и Ботев излъчват последния полуфиналист за Купата

  • 12 фев 2026 | 06:16
  • 6603
  • 22
Ден 6 на ОИ в Милано-Кортина: ще бъдат раздадени 9 комплекта медали

Ден 6 на ОИ в Милано-Кортина: ще бъдат раздадени 9 комплекта медали

  • 12 фев 2026 | 07:33
  • 5408
  • 0
ЦСКА ще продава Скаршем в Норвегия

ЦСКА ще продава Скаршем в Норвегия

  • 12 фев 2026 | 09:31
  • 5000
  • 1
Левски си хареса още един футболист на Локо (Пловдив)

Левски си хареса още един футболист на Локо (Пловдив)

  • 12 фев 2026 | 09:40
  • 5450
  • 14
Сити унищожи Фулъм за едно полувреме и вече е на само три точки от Арсенал

Сити унищожи Фулъм за едно полувреме и вече е на само три точки от Арсенал

  • 11 фев 2026 | 23:27
  • 21949
  • 15