Левски си хареса още един футболист на Локо (Пловдив)

  • 12 фев 2026 | 09:40
  • 5344
  • 14

Левски дебне още един футболист на Локомотив (Пловдив). „Сините“ имат интерес към Каталин Иту, който прави страхотен сезон на „черно-белите“, а преди това игра силно и за Крумовград, пише „Мач Телеграф“. Румънецът, който е печелил четири титли на страната с ЧФР Клуж, може да играе като дясно крило, а освен това е силен и като вътрешен халф. Универсалността му е впечатлила старши треньора на Левски Хулио Веласкес. Възможно е до края на трансферния прозорец – 24 февруари, Левски да купи Каталин Иту, след като преди това от „Лаута“ към „Герена“ дойде Хаун Переа.

Лудогорец отне мечтата на Левски за Купата! "Орлите" спечелиха и втората от петте битки със "сините"
Лудогорец отне мечтата на Левски за Купата! "Орлите" спечелиха и втората от петте битки със "сините"

В същото време вчера се появиха информации, че Левски си е харесал и звездата на Берое Алберто Салидо. Според информация на „Мач Телеграф“ подобен трансфер е почти невъзможен. Една от основните причини за това е високата цена на футболиста, за който от Берое искат над 1 000 000 евро.

