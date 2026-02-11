Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Левски е аут от Купата - Лудогорец отново победи "сините" с 1:0 и ги изхвърли от турнира - на живо от Разград с отзивите
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Веласкес: Направихме голям мач и трябваше да продължим, знаете колко титли имат, разликата в бюджетите е много голяма

Веласкес: Направихме голям мач и трябваше да продължим, знаете колко титли имат, разликата в бюджетите е много голяма

  • 11 фев 2026 | 20:42
  • 5937
  • 15
Веласкес: Направихме голям мач и трябваше да продължим, знаете колко титли имат, разликата в бюджетите е много голяма

Наставникът на Левски Хулио Веласкес сподели след поражението от Лудогорец за Купата с 0:1, че софиянци е трябвало да продължат напред, предвид показаното на терена. Също така треньорът на "сините" допълни, че разградчани са добър отбор, неслучайно имат толкова купи и титли, а разликата в бюджетите между двата тима е много голяма, но отборът му ще продължи да се бори и мечтае.

Лудогорец отне мечтата на Левски за Купата! "Орлите" спечелиха и втората от петте битки със "сините"
Лудогорец отне мечтата на Левски за Купата! "Орлите" спечелиха и втората от петте битки със "сините"

“Мнението ми е много ясно за мача. Днес Левски, без съмнение, беше по-добрият отбор. Направихме голям мач. И в двете полувремена имахме възможност да отбележим. Не си вкарахме положенията, а те успяха при първото. Отборът отговори по изключителен начин. Стояхме добре подредени в атака, но допуснахме грешка при гола. Като цяло стояхме добре и в защита.

Създадохме достатъчно, за да се оттеглим поне с гол на почивката. Беше приоритет да вземем преимущество в центъра - числено и позиционно. При изнасяне на топката успяхме да го създадем и да направим положения трима на двама.

Опитвахме се със Сангаре и Кирилов да държим тяхната линия. Считам, че момчетата се справиха много добре. Създадохме изключително много положения. Имахме достатъчно шансове да се оттеглим поне с равенство на почивката.

През второто полувреме минахме в зонова защита, за да ограничим действията на техните крила и да намали неточностите и умората на бековете ни. Приоритет бе да стоим по-компактно. Отборът се адаптира изключително добре. Когато притежавахме топката, създадохме доста проблеми в противниковата половина. Те отбелязаха, а ние имахме много положения, но не вкарахме.

Да не забравяме, че говорим за Лудогорец, който е добър отбор с голям бюджет и ресурс. Именно с тези ситуации от нищото може да ти създаде проблем. Заслужавахме да победим и да преминем в следващата фаза.

Загубихме. Поздравления за противника и благодаря на нашите привърженици.

Искам да съм обективен и реалист. Знаете колко титли и трофеи имат, това не е плод на случайност. Разликата в бюджетите е много голяма. Добре е да мечтаем, да се борим срещу подобен род съперник и го правим, което е много добре за нас.

Оттук нататък отговорност, да останем в баланс и реалност. Настройваме се за следващия мач.

Това, което дава преимуществото, е бюджетът. Ще продължим да се състезаваме по същия начин. Ден за ден и седмица за седмица. Ще се опитаме да поддържаме нивото в шампионата.

Горд съм с моите футболисти. Имат невероятно отношение и поведение. Оттук нататък има обективни неща. След 14 години няма да ви обяснявам някои неща", завърши Веласкес.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Адалберт Зафиров: Купата е най-лесният път за ЦСКА към Европа

Адалберт Зафиров: Купата е най-лесният път за ЦСКА към Европа

  • 11 фев 2026 | 15:35
  • 1014
  • 3
"Вабанк": ЦСКА гледа към трофея, а Разград чака големия сблъсък между Лудогорец и Левски

"Вабанк": ЦСКА гледа към трофея, а Разград чака големия сблъсък между Лудогорец и Левски

  • 11 фев 2026 | 15:35
  • 2651
  • 4
Арда елиминира Ботев след зрелищен мач в мъглата във Враца

Арда елиминира Ботев след зрелищен мач в мъглата във Враца

  • 11 фев 2026 | 16:56
  • 40675
  • 25
Ботев удължи договора на защитник

Ботев удължи договора на защитник

  • 11 фев 2026 | 14:50
  • 1267
  • 5
Банско се раздели с Влади Златинов

Банско се раздели с Влади Златинов

  • 11 фев 2026 | 14:32
  • 1104
  • 0
Стоичков става акционер в румънски клуб, Камата помага на Георге Хаджи

Стоичков става акционер в румънски клуб, Камата помага на Георге Хаджи

  • 11 фев 2026 | 13:39
  • 5322
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец отне мечтата на Левски за Купата! "Орлите" спечелиха и втората от петте битки със "сините"

Лудогорец отне мечтата на Левски за Купата! "Орлите" спечелиха и втората от петте битки със "сините"

  • 11 фев 2026 | 20:00
  • 122930
  • 651
Перфектната Лора Христова донесе втори медал на България от Милано – Кортина 2026

Перфектната Лора Христова донесе втори медал на България от Милано – Кортина 2026

  • 11 фев 2026 | 16:23
  • 89457
  • 88
Саръбоюков с нов национален рекорд, победи Тентоглу и излезе еднолично като №1 в света с 8.45 м

Саръбоюков с нов национален рекорд, победи Тентоглу и излезе еднолично като №1 в света с 8.45 м

  • 11 фев 2026 | 20:04
  • 7483
  • 3
Ден 5 на ОИ в Милано - Кортина: България има своя втори медал

Ден 5 на ОИ в Милано - Кортина: България има своя втори медал

  • 11 фев 2026 | 16:57
  • 16131
  • 5
Съставите на Манчестър Сити и Фулъм

Съставите на Манчестър Сити и Фулъм

  • 11 фев 2026 | 20:42
  • 549
  • 0