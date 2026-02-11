Веласкес: Направихме голям мач и трябваше да продължим, знаете колко титли имат, разликата в бюджетите е много голяма

Наставникът на Левски Хулио Веласкес сподели след поражението от Лудогорец за Купата с 0:1, че софиянци е трябвало да продължат напред, предвид показаното на терена. Също така треньорът на "сините" допълни, че разградчани са добър отбор, неслучайно имат толкова купи и титли, а разликата в бюджетите между двата тима е много голяма, но отборът му ще продължи да се бори и мечтае.

Лудогорец отне мечтата на Левски за Купата! "Орлите" спечелиха и втората от петте битки със "сините"

“Мнението ми е много ясно за мача. Днес Левски, без съмнение, беше по-добрият отбор. Направихме голям мач. И в двете полувремена имахме възможност да отбележим. Не си вкарахме положенията, а те успяха при първото. Отборът отговори по изключителен начин. Стояхме добре подредени в атака, но допуснахме грешка при гола. Като цяло стояхме добре и в защита.

Създадохме достатъчно, за да се оттеглим поне с гол на почивката. Беше приоритет да вземем преимущество в центъра - числено и позиционно. При изнасяне на топката успяхме да го създадем и да направим положения трима на двама.

Опитвахме се със Сангаре и Кирилов да държим тяхната линия. Считам, че момчетата се справиха много добре. Създадохме изключително много положения. Имахме достатъчно шансове да се оттеглим поне с равенство на почивката.

През второто полувреме минахме в зонова защита, за да ограничим действията на техните крила и да намали неточностите и умората на бековете ни. Приоритет бе да стоим по-компактно. Отборът се адаптира изключително добре. Когато притежавахме топката, създадохме доста проблеми в противниковата половина. Те отбелязаха, а ние имахме много положения, но не вкарахме.

Да не забравяме, че говорим за Лудогорец, който е добър отбор с голям бюджет и ресурс. Именно с тези ситуации от нищото може да ти създаде проблем. Заслужавахме да победим и да преминем в следващата фаза.

Загубихме. Поздравления за противника и благодаря на нашите привърженици.

Искам да съм обективен и реалист. Знаете колко титли и трофеи имат, това не е плод на случайност. Разликата в бюджетите е много голяма. Добре е да мечтаем, да се борим срещу подобен род съперник и го правим, което е много добре за нас.

Оттук нататък отговорност, да останем в баланс и реалност. Настройваме се за следващия мач.

Това, което дава преимуществото, е бюджетът. Ще продължим да се състезаваме по същия начин. Ден за ден и седмица за седмица. Ще се опитаме да поддържаме нивото в шампионата.

Горд съм с моите футболисти. Имат невероятно отношение и поведение. Оттук нататък има обективни неща. След 14 години няма да ви обяснявам някои неща", завърши Веласкес.