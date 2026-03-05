Стоичков: Бате Джони ме прие в ЦСКА

Легендата на българския футбол – Христо Стоичков, пристигна на поклонението пред големия Георги Велинов. Камата заяви, че Джони Велинов оставя голяма диря в историята на ЦСКА и футбола ни.

Сбогуваме се с големия Георги Велинов

"Оставя една голяма диря в българския футбол. Никога не се предаде. 85-та година, когато ме приеха в съблекалнята, той беше един от първите, които ме прие. Остави диря с обичта. Никога не предаде ЦСКА и приятелите си. Бат Джони е голяма личност, голям човек. Винаги е помагал на по-малките. В 10:00ч. бях в съблекалнята на ЦСКА през 85-та година и затова днес дойдох в 10:00ч. Той ни научи на дисциплина и уважение. Много хора ни напуснаха. Днес е труден ден за нас, които сме били в една съблекалня. Бате Джони ще остане човек и легенда".