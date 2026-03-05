Краси Димитров: Феновете на Локо ни събираха пари и ни ги носеха в една шапка

Бившият капитан на Локомотив (Пловдив) – Красимир Димитров сподели в подкаста FootballStorycast, че в даден момент след смъртта на президента Георги Илиев финансовото състояние на клуба не е било никак цветущо. Фенове са събирали премии, за да надъхват допълнително любимците си.

"След смъртта на Георги Илиев е имало периоди от по 4-5 месеца, в които не сме взимали никакви пари. Но тогава феновете ни събираха пари. Обещаваха – бийте днес и ще получите премии. Събирали са буквално парите от хората по трибуните. Идваха при нас с една шапка, вътре пълна с по 5,10,20-левови банкноти и с каквото можеха ни помагаха. Когато усетиш такова отношение, ти трябва да дадеш и нещо от себе си, затова играехме на нашия максимум, за да им се отблагодарим".