Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (Пловдив)
  3. Краси Димитров: Феновете на Локо ни събираха пари и ни ги носеха в една шапка

Краси Димитров: Феновете на Локо ни събираха пари и ни ги носеха в една шапка

  • 5 март 2026 | 09:25
  • 1166
  • 2
Краси Димитров: Феновете на Локо ни събираха пари и ни ги носеха в една шапка

Бившият капитан на Локомотив (Пловдив) – Красимир Димитров сподели в подкаста FootballStorycast, че в даден момент след смъртта на президента Георги Илиев финансовото състояние на клуба не е било никак цветущо. Фенове са събирали премии, за да надъхват допълнително любимците си.

"След смъртта на Георги Илиев е имало периоди от по 4-5 месеца, в които не сме взимали никакви пари. Но тогава феновете ни събираха пари. Обещаваха – бийте днес и ще получите премии. Събирали са буквално парите от хората по трибуните. Идваха при нас с една шапка, вътре пълна с по 5,10,20-левови банкноти и с каквото можеха ни помагаха. Когато усетиш такова отношение, ти трябва да дадеш и нещо от себе си, затова играехме на нашия максимум, за да им се отблагодарим".

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Важен играч на "соколите" се завръща на Овча купел

Важен играч на "соколите" се завръща на Овча купел

  • 5 март 2026 | 09:17
  • 931
  • 0
Локо (Сф) търси първа победа през пролетта, а Добруджа иска да продължи възхода си

Локо (Сф) търси първа победа през пролетта, а Добруджа иска да продължи възхода си

  • 5 март 2026 | 07:55
  • 2953
  • 5
ЦСКА 1948 с тежко гостуване в крепостта на "смърфовете"

ЦСКА 1948 с тежко гостуване в крепостта на "смърфовете"

  • 5 март 2026 | 07:30
  • 3528
  • 2
Лудогорец срещу Левски - третият сблъсък за месец, който може да реши титлата

Лудогорец срещу Левски - третият сблъсък за месец, който може да реши титлата

  • 5 март 2026 | 07:10
  • 9595
  • 69
Величков: Полезно и нормално напрежение, днес видяхте реакцията на Ето'о

Величков: Полезно и нормално напрежение, днес видяхте реакцията на Ето'о

  • 4 март 2026 | 21:46
  • 9567
  • 14
Легендарният Бай Добри в болница

Легендарният Бай Добри в болница

  • 4 март 2026 | 21:07
  • 34005
  • 32
Виж всички

Водещи Новини

Сбогуваме се с големия Георги Велинов

Сбогуваме се с големия Георги Велинов

  • 5 март 2026 | 10:37
  • 187
  • 0
Лудогорец срещу Левски - третият сблъсък за месец, който може да реши титлата

Лудогорец срещу Левски - третият сблъсък за месец, който може да реши титлата

  • 5 март 2026 | 07:10
  • 9595
  • 69
ЦСКА 1948 с тежко гостуване в крепостта на "смърфовете"

ЦСКА 1948 с тежко гостуване в крепостта на "смърфовете"

  • 5 март 2026 | 07:30
  • 3528
  • 2
ЦСКА пак се измъчи на "Васил Левски", Годой измъкна "червените" от нов кошмар

ЦСКА пак се измъчи на "Васил Левски", Годой измъкна "червените" от нов кошмар

  • 4 март 2026 | 20:25
  • 87284
  • 524
В петък на Малена й предстои сложна операция

В петък на Малена й предстои сложна операция

  • 5 март 2026 | 09:20
  • 5168
  • 7
Изцяло новата ера във Формула 1 стартира този уикенд

Изцяло новата ера във Формула 1 стартира този уикенд

  • 5 март 2026 | 06:41
  • 6734
  • 0