  Ники Михайлов с емоционално обръщение към своя баща: Честит бъди! Чакаме те! Липсваш ни много!

Ники Михайлов с емоционално обръщение към своя баща: Честит бъди! Чакаме те! Липсваш ни много!

  • 12 фев 2026 | 10:47
Ники Михайлов с емоционално обръщение към своя баща: Честит бъди! Чакаме те! Липсваш ни много!

Бившият вратар на Левски и националния отбор Николай Михайлов отправи емоционално съобщение към своя баща - Борислав. Днес бившият президент на БФС празнува рожден ден, а със специална публикация в социалните мрежи Николай честити празника му.

Борислав Михайлов празнува рожден ден
Борислав Михайлов празнува рожден ден

Ето какво пише Ники Михайлов:

Старши, имаш толкова много победи за всички тези години, но най-важната, най-ценната е днешната ти - житейска победа! Благодарен съм, че те има! Днес празнуваме теб, и макар болезнено много да ни липсваш, днес празнуваме живота, празнуваме... през скръбта от безвъзвратността! Всеки ден в очите на Борислава виждам твоя поглед, който дори и без думи ме учеше да бъда достоен човек! Обичта ни към теб е огромна и вярвам, че душата ти я усеща, и ние - твоят най-верен отбор, ще се борим до край с теб! Желая ти само и единствено здраве...да бъдем около теб, колкото може повече...Честит бъди… Чакаме те! Липсваш ни много! ОБИЧАМЕ ТЕ!

