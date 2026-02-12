Напрежението в Пловдив се покачва! Локо и Ботев излъчват последния полуфиналист за Купата

Локомотив Пловдив и Ботев Пловдив ще се изправят един срещу друг в мач от четвъртфиналите на турнира Sesame Купа на България. Срещата започва в 18:00 часа. Пловдивското дерби обещава да бъде изключително интересно, тъй като двата отбора ще се борят за място в следващата фаза на турнира. Това е поредният сблъсък между вечните съперници от града под тепетата, а напрежението в Пловдив се усеща осезаемо.

Часът на срещата беше тема, обсъждана от всички в града. Първоначално двубоят беше насрочен за 18:00ч., след което по настояване на МВР беше насрочен за 15:30ч., но накрая отново бе върнат в стария си час за удобство на публиката, която ще трябва да подкрепя своите любимци в работен ден.

Последният сблъсък между двата тима отново бе на стадион "Локомотив", но в мач от първенството. В двубоя игран, в началото на месец ноември миналата година, стражът на Ботев Даниел Наумов беше уцелен с бутилка. Впоследствие мачът беше прекратен, а Ботев взе служебна победа. На практика от този момент насам валят напрестанни нападки между двете клубни ръководства в лицето на Христо Крушарски за Локомотив и Илиян Филипов за Ботев.

В историята на директните сблъсъци между двата пловдивски гранда, Ботев определено има превес в последните срещи. В най-скорошния им двубой от 1 ноември 2025 г. в efbet Лига, Ботев взе служебен успех с 4:0. Преди това, на 1 декември 2024 г., отново в първенството, Ботев победи с 0:1 като гост. На 28 юли 2024 г. двата отбора завършиха наравно 2:2 на стадиона на "канарчетата".

Двата тима ще излъчат последния полуфиналист в турнира за Купата. Билет за полуфиналите вече спечелиха Арда, ЦСКА и Лудогорец, които елиминираха съответно Ботев (Враца), ЦСКА 1948 и Левски.