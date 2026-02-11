Популярни
  Лимона за дербито на Пловдив: Витае сериозно напрежение още от мача през есента

Лимона за дербито на Пловдив: Витае сериозно напрежение още от мача през есента

  11 фев 2026 | 12:29
Лимона за дербито на Пловдив: Витае сериозно напрежение още от мача през есента

Тодор Тимонов е бивш футболист, както на Ботев Пловдив, така и на Локомотив Пловдив. Следователно „Принца на Пловдив“ е перфектният събеседник за чакащия се с огромен интерес четвъртфинал за Sesame Купа на България между двата най-големи клуба в града под тепетата. В навечерието на сблъсъка напрежението е огромно, а то се повиши и след като ръководителите на двата тима не спират с престрелките помежду си. Ето какво каза Тимонов пред „Мач Телеграф“ преди сблъсъка.

„Реално погледнато това е най-интересният мач от всички, с оглед заряда, който носи. Поведението на президентите на клубовете също допринася за засилване на емоциите, а и все пак си е Пловдивско дерби. Знаете, че витае сериозно напрежение още от мача през есента, който беше прекратен. Не се наемам да кажа, кой от двата отбора е в по-добра форма. Ботев направи доста солидна селекция, гледах ги с Берое, има футболисти, които ми харесаха и вярвам, че има с какво да помогнат и да вдигнат класата на отбора. Очаквам повече от Тодор Неделев, иска ми се да се нагърби повече, да покаже, че има лидерски качества, в които аз не се съмнявам.

Виждате, че когато шутира към вратата веднага създава опасна ситуация. Той знае отлично, че очакванията към него са високи и се разчита да повежда отбора в мачовете.

Колкото до Локомотив Пд, не ги гледах със Славия, но видях, че са победили. Много правилно играе този отбор, с такова впечатление оставам и след есента. В защита са един от най-добрите отбори, а в атака това, което създават го реализират. Тези играчи си знаят нивото и това им помага. Те са във възход за мен, това, че нямат звезди в отбора им носи дивиденти. Прави ми впечатление и бързия преход на отбора, което очевидно се тренира при Косич, за когото оценката ми е отлична".

