Ботев (Враца) 2:2 Арда, зрелище на "Христо Ботев"

Ботев (Враца) и Арда играят един срещу друг в двубой от 1/4-финалите на Sesame Купа на България. Резултатът към момента е 2:2.

Двубоят започна по прекрасен начин за гостите, които още в 5-ата минута успях да излязат напред в резултата. Атанас Кабов центрира от пряк свободен удар отляво, но там бранител на Ботев успя да изчисти. Атаката за Арда продължи и топката отново попадна в Кабов, който се доближи до аутлинията и пусна успоредно подаване по земя. Любомир Василев подложи крак и се опита да изчисти, но вместо това вдигна топката във въздуха и тя дойде удобна за Ебоа Ебао. Мощният бранител надскочи всички и на празна врата от близко разстояние отбеляза с глава.

В следващите минути играта се поизравни, но Арда беше една идея по-активният тим. В 18-ата минута врачани организираха първата си по-сериозна опасност, но Паскалев се намеси точно преди Ради Цонев да успее да стреля от чиста позиция.

В 23-ата минута домакините получиха правото да изпълня дузпа. След остро центриране от корнер топката се отклони в ръката на Патрик Луан. Това накара главният съдия да посочи бялата точка. С изпълнението на дузпата се зае Радослав Цонев, който със силен шут в средата на вратата успя да се разпише за 1:1.

Ботев (Враца) очевидно набра инерция и само три минути по-късно шокира Арда. Бърз атака на “зелените” изведе Ради Цонев на чиста позиция. Халфът напредна с топка в крака и пусна подаване наляво към Сейни Санянг. Фланговият футболист пое и с добър шут се справи с излезлия напред Анатолий Господинов - 2:1.

В 36-ата минута Атанас Кабов шутира добре от дистанция, но Любомир Василев показа рефлекс и изби. Последва ъглов удар, при който Вутов центрира и прати топката право на главата на Мартин Паскалев. Новото попълнение на тима от Кърджали засече добре и успя да се разпише за 2:2 и отново върна равенството в срещата.

БОТЕВ (ВР) 2:2 АРДА



0:1 Феликс Ебоа Ебоа (5)

1:1 Радослав Цонев (25) - д.

2:1 Сейни Санянг (27)

2:2 Мартин Паскалев (37)

Стартови състави:

Ботев (Враца): 1. Любомир Василев, 3. Сейни Санянг, 12. Илия Юруков, 17. Хосе Гайегос, 21. Радослав Цонев, 22. Мартин Стойчев, 33. Кристиян Малинов, 36. Милен Стоев, 44. Иван Горанов, 79. Мартин Петков, 88. Лазар Боянов;

Арда: 1. Анатолий Господинов, 2. Густаво Каскардо, 8. Атанас Кабов, 17. Патрик Луан, 18. Джалал Хюсеинов, 21. Вячеслав Велев, 24. Мартин Паскалев, 39. Антонио Вутов, 80. Лъчезар Котев, 93. Феликс Ебоа Ебоа, 99. Бирсент Карагарен.