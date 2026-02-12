Популярни
Локо ликува в пловдивското дерби след супер мач с много положения
  • 12 фев 2026 | 20:17
  • 454
  • 1
Косич: Много сме щастливи

Наставникът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич бе много щастлив от победата с 1:0 над Ботев на четвъртфиналите на Купата на България. Специалистът е на мнение, че в тима всички са много радостни от постигнатия успех.

"Страхотен мач. Искахме толкова много тази победа. Много съм щастлив как отборът ми игра. Може би имахме и малко късмет, но мисля, че го заслужихме. Аз съм горд от всеки, който работи в клуба. Днес празнуваме, утре мислим за следващия мач. Локомотив има страхотна история - гледаме мач за мач и ще видим къде ще стигнем. Това е млад отбор. Много от играчите не са играли такива мачове. Изключително щастливи сме. Тези мачове трябва да се играят честно и коректно. Казах на играчите, че не трябва да усещаме напрежение, а привилегия, че сме тук", каза Косич.

