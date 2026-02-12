По пътя към Евро 2028: България научава съперниците си в Лигата на нациите

Днес от 19:00 часа в Брюксел стартира жребият за поредното издание в турнира Лига на нациите. България е във втора урна на Лига "С", където са още съставите на Финландия, Словакия и Армения.

Турнирът е важен, защото дава възможност за класиране на Евро 2028 от него, ако не успееш да го сториш през квалификациите.

Първа урна: Исландия, Албания, Черна гора, Казахстан;

Втора урна: Финландия, Словакия, БЪЛГАРИЯ, Армения;

Трета урна: Беларус, Фарьорските острови, Кипър, Естония;

Четвърта урна: Гибралтар или Латвия, Люксембург или Малта, Молдова, Сан Марино.

Мачовете през есента ще се играят между 24 септември - 6 октомври и 12 - 17 ноември.