Левандовски има пет предложения, ще реши бъдещето си след президентските избори в Барса

Нападателят на Барселона Роберт Левандовски имат пет оферти за бъдещето си, твърди “Мундо Депортиво”. Както е известно, договорът на 27-годишния поляк за каталунците изтича на 30 юни, като все още не му е предложен нов контракт. Левандовски ще изчака изборите за президент на Барселона, които ще се проведат на 15 март, за да види какво предложение ще получи от новоизбраното ръководство на настоящия си клуб. През април се очаква той да вземе окончателното си решение. Твърди се, че неговият приоритет е да остане на “Камп Ноу”, в случай че получи удовлетворителна оферта.

Според “Мундо Депортиво” вариантите пред Лева са: Милан, Атлетико Мадрид, Фенербахче, клуб от Саудитска Арабия и Чикаго Файър, който вече предложи 2-годишен договор на нападателя.

Като се има предвид, че Левандовски вече ще е на 38 години, когато започне следващия сезон, неговият приоритет няма да са финансовите параметри, а по-скоро стабилността и семейното щастие, добавя каталунското издание.