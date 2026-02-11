Винисиус Жуниор лично се обадил на депресирания Араухо

Нападателят на Реал Мадрид Винисиус Жуниор е подкрепил изпадналия в депресия Роналд Араухо, пише "Ас". Това се е случило след новината за трудностите на уругваеца от Барселона. Защитникът пропусна известен период, след като получи разрешение от каталунците си вземе почивка.

Ето какво пише “Ас” по темата:

Футболът разпалва страсти, съперничества и дори конфликти, които излизат извън рамките на спортсменството. Съществуват обаче и жестове, които носят утеха и напомнят на всички, че това е спорт, изграден от професионалисти с чувства. Един такъв момент беше сътворен от Винисиус Жуниор, когато видя слабост у пряк съперник като Роналд Араухо. В критичната ситуация за защитника бразилецът се обажда на играча на „блаугранас“, за да се поинтересува за състоянието му и да му окаже пълна подкрепа.

Обаждането се случва, когато уругваецът казва „стига толкова“ в края на 2025 г. В определен момент той се оказва сломен от прекомерните критики и атаките, на които са подложени както той, така и семейството му. Араухо изпитва нужда да спре, да се върне в изходна позиция и отново да се почувства като футболист, достоен за елита. Преди всичко обаче, той трябва да възстанови самочувствието си като личност пред униженията и обидите, получени заради представянето му на терена.

Както самият той признава в интервю за “Мундо Депортиво”, първият човек, който не издържа, е съпругата му, която не разбира какво се случва. Този момент кара централния защитник да вземе решение да се оттегли за известно време, за да възстанови енергията и увереността си в своето ежедневие, а именно – да играе футбол. Това, което започва като тревожност, в крайна сметка се превръща в депресия, която той трябва да преодолее, както и прави.

Изповедта на Араухо: Година и половина се борих с тревожност, която прерасна в депресия

В тези дни Араухо не е сам. Освен подкрепата на семейството си, той получава обичта и съпричастността на много професионалисти. Но ако има едно обаждане, което променя всичко, то е това на Винисиус – пряк съперник в множество битки на терена, който обаче демонстрира необикновена близост към своя опонент, което говори много за характера му.

Няколко дни по-късно обаждането се превръща в прегръдка между двамата, както и с Карвахал и Себайос – съперници на Араухо, също като бразилеца, и футболисти на Реал Мадрид. Те обаче успяват да оставят настрана съперничеството, за да се поинтересуват от човека Роналд – колега по професия, който преминава през труден период.