Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Задава се епизод 2 на здравата битка между Лудогорец и Левски - на живо от Разград преди сблъсъка от 1/4-финалите за Купата
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Винисиус Жуниор лично се обадил на депресирания Араухо

Винисиус Жуниор лично се обадил на депресирания Араухо

  • 11 фев 2026 | 16:45
  • 1064
  • 1
Винисиус Жуниор лично се обадил на депресирания Араухо

Нападателят на Реал Мадрид Винисиус Жуниор е подкрепил изпадналия в депресия Роналд Араухо, пише "Ас". Това се е случило след новината за трудностите на уругваеца от Барселона. Защитникът пропусна известен период, след като получи разрешение от каталунците си вземе почивка.

Ето какво пише “Ас” по темата:
Футболът разпалва страсти, съперничества и дори конфликти, които излизат извън рамките на спортсменството. Съществуват обаче и жестове, които носят утеха и напомнят на всички, че това е спорт, изграден от професионалисти с чувства. Един такъв момент беше сътворен от Винисиус Жуниор, когато видя слабост у пряк съперник като Роналд Араухо. В критичната ситуация за защитника бразилецът се обажда на играча на „блаугранас“, за да се поинтересува за състоянието му и да му окаже пълна подкрепа.

Обаждането се случва, когато уругваецът казва „стига толкова“ в края на 2025 г. В определен момент той се оказва сломен от прекомерните критики и атаките, на които са подложени както той, така и семейството му. Араухо изпитва нужда да спре, да се върне в изходна позиция и отново да се почувства като футболист, достоен за елита. Преди всичко обаче, той трябва да възстанови самочувствието си като личност пред униженията и обидите, получени заради представянето му на терена.

Както самият той признава в интервю за “Мундо Депортиво”, първият човек, който не издържа, е съпругата му, която не разбира какво се случва. Този момент кара централния защитник да вземе решение да се оттегли за известно време, за да възстанови енергията и увереността си в своето ежедневие, а именно – да играе футбол. Това, което започва като тревожност, в крайна сметка се превръща в депресия, която той трябва да преодолее, както и прави.

Изповедта на Араухо: Година и половина се борих с тревожност, която прерасна в депресия
Изповедта на Араухо: Година и половина се борих с тревожност, която прерасна в депресия

В тези дни Араухо не е сам. Освен подкрепата на семейството си, той получава обичта и съпричастността на много професионалисти. Но ако има едно обаждане, което променя всичко, то е това на Винисиус – пряк съперник в множество битки на терена, който обаче демонстрира необикновена близост към своя опонент, което говори много за характера му.

Няколко дни по-късно обаждането се превръща в прегръдка между двамата, както и с Карвахал и Себайос – съперници на Араухо, също като бразилеца, и футболисти на Реал Мадрид. Те обаче успяват да оставят настрана съперничеството, за да се поинтересуват от човека Роналд – колега по професия, който преминава през труден период.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Дибала се завръща в игра за Рома за дербито с Наполи

Дибала се завръща в игра за Рома за дербито с Наполи

  • 11 фев 2026 | 15:22
  • 452
  • 0
Симеоне преди сблъсъка с Барселона: Винаги имам вяра във всичко, което правя, публиката ни ще е много важна

Симеоне преди сблъсъка с Барселона: Винаги имам вяра във всичко, което правя, публиката ни ще е много важна

  • 11 фев 2026 | 15:09
  • 761
  • 0
Палмър изпревари Груев за награда в Премиър лийг

Палмър изпревари Груев за награда в Премиър лийг

  • 11 фев 2026 | 14:57
  • 1863
  • 2
Ханзи Флик: Харесва ни да се тестваме срещу съперници като Атлетико

Ханзи Флик: Харесва ни да се тестваме срещу съперници като Атлетико

  • 11 фев 2026 | 14:39
  • 1752
  • 1
Барселона разкри за проблем на Маркъс Рашфорд

Барселона разкри за проблем на Маркъс Рашфорд

  • 11 фев 2026 | 14:06
  • 2714
  • 0
Шлотербек вече има краен срок за решение относно бъдещето си, Реал Мадрид е напълно възможен вариант

Шлотербек вече има краен срок за решение относно бъдещето си, Реал Мадрид е напълно възможен вариант

  • 11 фев 2026 | 14:02
  • 1559
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Перфектната Лора Христова донесе втори медал на България от Милано – Кортина 2026

Перфектната Лора Христова донесе втори медал на България от Милано – Кортина 2026

  • 11 фев 2026 | 16:23
  • 42404
  • 47
11-те на Лудогорец и Левски, големи изненади в двата състава

11-те на Лудогорец и Левски, големи изненади в двата състава

  • 11 фев 2026 | 16:58
  • 14458
  • 15
Арда елиминира Ботев след зрелищен мач в мъглата във Враца

Арда елиминира Ботев след зрелищен мач в мъглата във Враца

  • 11 фев 2026 | 16:56
  • 24940
  • 16
Ден 5 на ОИ в Милано - Кортина: България има своя втори медал

Ден 5 на ОИ в Милано - Кортина: България има своя втори медал

  • 11 фев 2026 | 16:57
  • 10448
  • 1
Церемонията „Спортист на годината“ на живо на Sportal.bg на 25 февруари

Церемонията „Спортист на годината“ на живо на Sportal.bg на 25 февруари

  • 11 фев 2026 | 15:04
  • 2482
  • 0
Лора Христова: Това е най-силното ми състезание досега

Лора Христова: Това е най-силното ми състезание досега

  • 11 фев 2026 | 16:34
  • 3474
  • 8