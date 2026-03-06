Сривът продължава! Кристъл Палас нанесе пета поредна загуба на Тотнъм

Тотнъм продължава свободното си падане в Премиър лийг, записвайки пета поредна загуба в шампионата. В двубой от 29-ия кръг, игран на „Тотнъм Хотспър Стейдиъм“, „шпорите“ отново разочароваха своите привърженици, допускайки поражение с 1:3 в лондонското дерби с Кристъл Палас. Въпреки че Доминик Соланке (34') даде аванс на своя тим, съставът на Игор Тудор допусна пълен обрат още преди почивката след точни изстрели на Исмаила Сар (40'-дузпа и 45+7') и Йорген Странд Ларсен (45+1').

Кристъл Палас можеше да поведе още в 29-ата минута, но гол на Исмаила Сар бе отменен от ВАР заради засада.

Тотнъм реагира и успя да вземе преднина в 34-ата минута, когато Арчи Грей проби отлично по аутлинията и центрира към Доминик Соланке, който отблизо засече топката за 1:0.

Всичко за домакините обаче се срина в 38-ата минута, когато Мики ван де Вен задържа Исмаила Сар в наказателното поле. Реферът отсъди дузпа и показа директен червен картон на нидерландския защитник. В 40-ата минута самият Сар бе точен от бялата точка и изравни резултата — 1:1.

Останали с човек по-малко, домакините капитулираха тотално в края на полувремето. Съдията назначи дълго добавено време и именно в него "шпорите" допуснаха нови два гола във вратата си. В 45+1-ата минута Адам Уортън изведе Странд Ларсен, който мушна топката между краката на Викарио за 1:2. Пълният шок настъпи в 45+7-ата минута, когато нов перфектен пас на Уортън извади Исмаила Сар сам срещу вратаря, а сенегалецът технично реализира за крайното 1:3.

Така Тотнъм продължи "черната" си серия от 11 поредни мача без победа в първенството, като това е най-дългата подобна серия в ерата на Премиър лийг от 1992 г. насам. Отборът подобри предишния си антирекорд, записан през 1994 година, когато "шпорите" записват 10 поредни срещи без успех. Лондончани още нямат успех от началото на календарната 2026 г., като интересното е, че последната им победа бе именно срещу Кристъл Палас на 28 декември.

След тази загуба Тотнъм е само на точка от опасната зона като заема 16-ото място с 29 точки. Кристъл Палас пък може да диша все по-спокойно, изкачвайки се до 13-ата позиция с 38 точки.