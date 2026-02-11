Барселона разкри за проблем на Маркъс Рашфорд

Маркъс Рашфорд ще пропусне гостуването на Барселона на Атлетико Мадрид в първи полуфинален мач от турнира за Купата на краля, който е в четвъртък вечер. От “Спотифай Камп Ноу” обявиха, че нападателят усеща дискомфорт в левия глезен в резултат на удар, получен в двубоя срещу Майорка през уикенда.

Каталунците допълват, че това е превантивна мярка, което подсказва, че проблемът все пак не е сериозен.

Рашфорд се представя силно този сезон, като има 10 гола и 13 асистенции за тима във всички турнири. Англичанинът е преотстъпен от Манчестър Юнайтед с опция за закупуване от около 30 млн. евро, но все още не се знае дали в Барса ще го задържат и занапред.