Динамо (Букурещ) и Миланов достигнаха до 1/2-финал за Купата на Румъния

Динамо (Букурещ) се класира за 1/2-финалите на Купата на Румъния след минимален успех с 1:0 в домакинството си на Металул (Бузъу) от четвъртфиналната фаза. Българският национал Георги Миланов също взе участие в мача, появявайки се в игра през второто полувреме в 75-ата минута на мястото на Кътълин Кърджан.

Единственото попадение в мача падна в 26-ата минута, а негов автор бе Александър Поп след асистенция на Раул Опрут.

Така Динамо се класира на 1/2-финал за Купата на Румъния за пръв път от сезон 2020/2021. В исторически план "кучетата" са един от най-успешните клубове в турнира с 13 спечелени купи.

Вече е ясен и следващият съперник на Динамо в турнира и това е Университатя (Крайова). Сблъсъкът спокойно може да се нарече финал преди финала, тъй като другата полуфинална двойка е с по-непретенциозни отбори като Арджеш и Университатя (Клуж).