Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Динамо (Букурещ)
  3. Динамо (Букурещ) и Миланов достигнаха до 1/2-финал за Купата на Румъния

Динамо (Букурещ) и Миланов достигнаха до 1/2-финал за Купата на Румъния

  • 5 март 2026 | 22:13
  • 385
  • 0
Динамо (Букурещ) и Миланов достигнаха до 1/2-финал за Купата на Румъния

Динамо (Букурещ) се класира за 1/2-финалите на Купата на Румъния след минимален успех с 1:0 в домакинството си на Металул (Бузъу) от четвъртфиналната фаза. Българският национал Георги Миланов също взе участие в мача, появявайки се в игра през второто полувреме в 75-ата минута на мястото на Кътълин Кърджан.

Единственото попадение в мача падна в 26-ата минута, а негов автор бе Александър Поп след асистенция на Раул Опрут.

Георги Миланов не попада в плановете на Динамо (Букурещ) след края на сезона
Георги Миланов не попада в плановете на Динамо (Букурещ) след края на сезона

Така Динамо се класира на 1/2-финал за Купата на Румъния за пръв път от сезон 2020/2021. В исторически план "кучетата" са един от най-успешните клубове в турнира с 13 спечелени купи.

Вече е ясен и следващият съперник на Динамо в турнира и това е Университатя (Крайова). Сблъсъкът спокойно може да се нарече финал преди финала, тъй като другата полуфинална двойка е с по-непретенциозни отбори като Арджеш и Университатя (Клуж).

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Още главоболия за Гасперини в атака: Дибала пак се контузи, а Фъргюсън може да се оперира

Още главоболия за Гасперини в атака: Дибала пак се контузи, а Фъргюсън може да се оперира

  • 5 март 2026 | 21:42
  • 571
  • 1
Ще има реклами в паузите за вода по време на Световното

Ще има реклами в паузите за вода по време на Световното

  • 5 март 2026 | 21:37
  • 753
  • 0
Бивш италиански национал и халф на Милан прекрати футболната си кариера

Бивш италиански национал и халф на Милан прекрати футболната си кариера

  • 5 март 2026 | 21:15
  • 4416
  • 2
Реграги се насочва към Европа след напускането си от Мароко

Реграги се насочва към Европа след напускането си от Мароко

  • 5 март 2026 | 20:33
  • 1566
  • 0
Бейл за подхода на Зидан, гения на Анчелоти и грешката на Алонсо

Бейл за подхода на Зидан, гения на Анчелоти и грешката на Алонсо

  • 5 март 2026 | 20:05
  • 6231
  • 5
Интер и Ювентус се надпреварват за вратаря на Тотнъм

Интер и Ювентус се надпреварват за вратаря на Тотнъм

  • 5 март 2026 | 18:05
  • 1980
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Три от пет за Лудогорец, но плюс девет за Левски

Три от пет за Лудогорец, но плюс девет за Левски

  • 5 март 2026 | 20:40
  • 159272
  • 799
Григор Димитров - Терънс Атман 6:4, 5:7, 1:1: размяна на пробиви

Григор Димитров - Терънс Атман 6:4, 5:7, 1:1: размяна на пробиви

  • 5 март 2026 | 21:01
  • 10316
  • 2
Веласкес: Трябваше да завършим наравно

Веласкес: Трябваше да завършим наравно

  • 5 март 2026 | 21:08
  • 9861
  • 63
Почти перфектна Лора Христова с ново престижно класиране и личен рекорд за Световната купа

Почти перфектна Лора Христова с ново престижно класиране и личен рекорд за Световната купа

  • 5 март 2026 | 19:42
  • 19163
  • 6
ЦСКА 1948 размаза безобразно слаб Локомотив на "Лаута"

ЦСКА 1948 размаза безобразно слаб Локомотив на "Лаута"

  • 5 март 2026 | 17:40
  • 49817
  • 123
Комичен автогол не развали настроението на Локо (Сф), 10 от Добруджа с първо пролетно поражение

Комичен автогол не развали настроението на Локо (Сф), 10 от Добруджа с първо пролетно поражение

  • 5 март 2026 | 15:12
  • 40973
  • 57