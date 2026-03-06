Джейсън Тейтъм е близо до завръщане в игра

Звездата на отбора от Националната баскетболна асоциация (НБА) Джейсън Тейтъм е на прага на завръщане в състава на Бостън Селтик девет месеца след претърпяната тежка контузия, съобщават световните агенции. 28-годишното крило скъса ахилесово сухожилие в плейофите през миналия сезон.

Тейтъм беше посочен под въпрос в състава на Селтикс за домакинския мач от редовния сезон срещу Далас в петък. Това е първият път, когато Джейсън Тейтъм има шанс да се появи на полето след дългото лечение на травма, получена през май 2025 година.

От Бостън заявиха, че времето за завръщане на крилото вероятно е настъпило.

Снимки: Gettyimages