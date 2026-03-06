Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Джейсън Тейтъм е близо до завръщане в игра

Джейсън Тейтъм е близо до завръщане в игра

  • 6 март 2026 | 02:58
  • 158
  • 0
Джейсън Тейтъм е близо до завръщане в игра

Звездата на отбора от Националната баскетболна асоциация (НБА) Джейсън Тейтъм е на прага на завръщане в състава на Бостън Селтик девет месеца след претърпяната тежка контузия, съобщават световните агенции. 28-годишното крило скъса ахилесово сухожилие в плейофите през миналия сезон.

Тейтъм беше посочен под въпрос в състава на Селтикс за домакинския мач от редовния сезон срещу Далас в петък. Това е първият път, когато Джейсън Тейтъм има шанс да се появи на полето след дългото лечение на травма, получена през май 2025 година.

От Бостън заявиха, че времето за завръщане на крилото вероятно е настъпило.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Мароко се раздели с Реграги и назначи нов селекционер три месеца преди Световното

Мароко се раздели с Реграги и назначи нов селекционер три месеца преди Световното

  • 6 март 2026 | 01:08
  • 925
  • 0
Драма с дузпи прати Ланс на 1/2-финал за Купата на Франция

Драма с дузпи прати Ланс на 1/2-финал за Купата на Франция

  • 6 март 2026 | 00:32
  • 489
  • 0
Сривът продължава! Кристъл Палас нанесе пета поредна загуба на Тотнъм

Сривът продължава! Кристъл Палас нанесе пета поредна загуба на Тотнъм

  • 6 март 2026 | 00:04
  • 2560
  • 5
Обявиха съдията за дербито между Милан и Интер

Обявиха съдията за дербито между Милан и Интер

  • 5 март 2026 | 22:59
  • 584
  • 0
Динамо (Букурещ) и Миланов достигнаха до 1/2-финал за Купата на Румъния

Динамо (Букурещ) и Миланов достигнаха до 1/2-финал за Купата на Румъния

  • 5 март 2026 | 22:13
  • 773
  • 0
Още главоболия за Гасперини в атака: Дибала пак се контузи, а Фъргюсън може да се оперира

Още главоболия за Гасперини в атака: Дибала пак се контузи, а Фъргюсън може да се оперира

  • 5 март 2026 | 21:42
  • 941
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Три от пет за Лудогорец, но плюс девет за Левски

Три от пет за Лудогорец, но плюс девет за Левски

  • 5 март 2026 | 20:40
  • 167175
  • 876
Григор си отмъсти на Атман и си уреди среща с Алкарас във втория кръг в Индиън Уелс

Григор си отмъсти на Атман и си уреди среща с Алкарас във втория кръг в Индиън Уелс

  • 5 март 2026 | 23:42
  • 15613
  • 13
Веласкес: Трябваше да завършим наравно

Веласкес: Трябваше да завършим наравно

  • 5 март 2026 | 21:08
  • 13574
  • 84
Почти перфектна Лора Христова с ново престижно класиране и личен рекорд за Световната купа

Почти перфектна Лора Христова с ново престижно класиране и личен рекорд за Световната купа

  • 5 март 2026 | 19:42
  • 24302
  • 8
ЦСКА 1948 размаза безобразно слаб Локомотив на "Лаута"

ЦСКА 1948 размаза безобразно слаб Локомотив на "Лаута"

  • 5 март 2026 | 17:40
  • 51753
  • 126
Комичен автогол не развали настроението на Локо (Сф), 10 от Добруджа с първо пролетно поражение

Комичен автогол не развали настроението на Локо (Сф), 10 от Добруджа с първо пролетно поражение

  • 5 март 2026 | 15:12
  • 42300
  • 57