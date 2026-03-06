Мароко се раздели с Реграги и назначи нов селекционер три месеца преди Световното

Селекционерът на националния отбор на Мароко Уалид Реграги подаде оставка само няколко месеца преди участието на тима на Световното първенство. Новината беше потвърдена от самия него на късна пресконференция в четвъртък. Напускането на Реграги, по-малко от 100 дни преди старта на Мондиала в САЩ, Канада и Мексико (11 юни – 19 юли), беше широко коментирано в медиите още преди официалното съобщение. На пресконференцията присъства и президентът на футболната федерация на страната, Фузи Лекжаа, като събитието се превърна в израз на почит към отиващия си треньор.

„Отборът се нуждае от ново лице, различна енергия и нова перспектива с нов треньор“, заяви Реграги. „Смятам, че тимът има нужда от нов живот преди Световното първенство, нова визия, за да продължи да напредва. Решението ми да напусна е част от еволюцията на този отбор.“

Под ръководството на Реграги Мароко достигна до исторически полуфинал на Световното първенство през 2022 г. – първи за африканска и арабска нация. Въпреки това той беше подложен на критики, след като отборът не успя да спечели Купата на африканските нации като домакин, губейки драматично финала от Сенегал с 0:1 през януари.

От Мароко веднага обявиха и новия наставник, който ще заеме овакантения от Реграги пост. Това е Мохамед Уахби, който досега водеше националния отбор на "Атласките лъвове" до 20 години и го изведе до титлата на Световното първенство по футбол за младежи, което е първи триумф за страната в този турнир.