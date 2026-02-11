Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Атлетико Мадрид
  3. Симеоне преди сблъсъка с Барселона: Винаги имам вяра във всичко, което правя, публиката ни ще е много важна

Симеоне преди сблъсъка с Барселона: Винаги имам вяра във всичко, което правя, публиката ни ще е много важна

  • 11 фев 2026 | 15:09
  • 242
  • 0

Наставникът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне говори пред медиите преди първия полуфинален двубой от турнира за Купата на краля срещу Барселона.

Ханзи Флик: Харесва ни да се тестваме срещу съперници като Атлетико
Ханзи Флик: Харесва ни да се тестваме срещу съперници като Атлетико

"Като всеки отбор, който играе у дома – искаме да спечелим мача. Винаги имам вяра, не само утре. Във всичко, което правя и създавам. Това е черта, която мисля, че успяхме да предадем. Нашите фенове също я притежават от цял живот. Това е третият полуфинал, който ще играем. Няма друг път към финала", започна той.

Запитан какво ще е ключов фактор за срещата, Симеоне отговори: „Публиката утре е изключително важна. Ние трябва да пренесем тази енергия и ентусиазъм на терена. Нуждаем се от това. Стадион, какъвто обикновено е бил".

„Не мисля за отсъствието на Пабло Бариос. Трябва да се съсредоточа върху това какво ще направим ние. Няма заместник на Пабло. Контузията на Джони Кардосо ни вреди. Родриго и Варгас се интегрират в групата. Те са във фаза на адаптация. Ще се опитаме да пуснем на терена тези, които могат да се справят по най-добрия начин", продължи той.

"Непрекъснато се упреквам за различни неща. Позицията на треньора е най-критикуваната. Мачът за Купата срещу Бетис беше почти перфектен, но първите 15 минути не бяха добри. Знаем, че трябва да дадем на футболистите инструментите, с които да се подобрят, и работим в тази посока.

Управляваме натоварения график, като се опитваме да поддържаме футболистите свежи и да работим съответно с тези, които играят по-малко. Ние сме едно цяло, не става въпрос само за четирима футболисти. Имаме още два мача в Шампионската лига, защото не влязохме в топ 8, но в този случай футболистите показват страхотно отношение и желание за работа", каза още Симеоне.

Снимки: Imago

