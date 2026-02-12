Атлетико Мадрид и Барселона излизат супер сблъсък за Купата на краля

Атлетико Мадрид и Барселона ще се изправят един срещу друг в първи мач от 1/2-финалите за Купата на краля за сезон 2025/2026. Двубоят е насрочен за 12 февруари 2026 г. от 22:00 часа на стадион "Рияд Еър Метрополитано". Срещата ще бъде ръководена от съдията Хуан Мартинес, който ще има отговорната задача да следи за спазването на правилата в този важен сблъсък между два от най-големите испански отбори.

Този сблъсък спокойно може да се определи като финал преди финала, особено след отпадането на другия голям испански гранд Реал Мадрид. Много е вероятно именно победителят от него накрая да триумфира и с трофея. Не бива да се забравя обаче, че това е първият от два мача между двата тима на тази фаза, така че отборите може да подходят по-предпозливо, имайки предвид, че предстои и реванш.

Атлетико Мадрид показва колебливо представяне в последните си пет мача с две победи, една равна среща и две загуби. "Дюшекчиите" загубиха последния си мач в Ла Лига срещу Бетис (0:1) на 08.02.2026 г., но преди това разгромиха същия противник с 5:0 в Купата на краля на 05.02.2026 г. Преди това тимът направи равенство с Леванте (0:0) на 31.01.2026 г., загуба от Бодьо/Глимт (1:2) в Шампионската лига на 28.01.2026 г. и победа над Майорка (3:0) на 25.01.2026 г.

От своя страна, Барселона е в отлична форма с шест последователни победи. Каталунците победиха Майорка (3:0) на 07.02.2026 г., Албасете (2:1) в Купата на краля на 03.02.2026 г., Елче (3:1) на 31.01.2026 г., ФК Копенхаген (4:1) в Шампионската лига на 28.01.2026 г., Овиедо (3:0) на 25.01.2026 г. и Славия (Прага) в Шампионската лига (4:2) на 21.01.2026 г.

В последните пет сблъсъка между двата отбора, Барселона има предимство с три победи, една загуба и едно равенство. Последната им среща беше на 2 декември 2025 г. в Ла Лига, когато каталунците надделяха с 3:1 над Атлетико Мадрид. Преди това, на 2 април 2025 г., Барселона отново победи с 1:0 в мач от Купата на краля. На 16 март 2025 г. в Ла Лига, "блаугранас" отново триумфираха с 4:2 на "Рияд Еър Метрополитано". Интересен беше двубоят от 25 февруари 2025 г. в Купата на краля, който завърши наравно 4:4. Единствената победа за Атлетико в последните пет мача дойде на 21 декември 2024 г., когато "дюшекчиите" победиха с 2:1 в Ла Лига.

Каталунците пристигат в Мадрид със сериозно отслабена атака. Ханзи Флик получи тежък удар, след като стана ясно, че Маркъс Рашфорд няма да пътува с тима заради травма в коляното, получена през уикенда срещу Майорка. Още по-неприятното е, че Рафиня също не успя да се възстанови от мускулното си разтежение и ще гледа мача от трибуните. Лазаретът на „блаугранас“ остава препълнен с дългосрочно отсъстващите Педри, Гави и капитана Марк-Андре тер Стеген. Единственият лъч надежда е завръщането на Френки де Йонг, който е получил разрешение от лекарите и вероятно ще се появи в игра през втората част.

В лагера на „дюшекчиите“ настроението също е минорно заради състоянието на Пабло Бариос. Младият халф, който се превърна в основен двигател на тима, е с мускулно разкъсване и е аут за първата среща. Диего Симеоне вероятно ще трябва да избира между Коке и Родриго де Пол, за да запълни празнината в центъра. Под въпрос до последно остава защитникът Клеман Лангле, който тренира на облекчен режим. Добрата новина за Чоло е, че в атака разполага с напълно здравите Хулиан Алварес и Антоан Гризман.