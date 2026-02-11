Ханзи Флик: Харесва ни да се тестваме срещу съперници като Атлетико

В четвъртък вечер носителят на трофея Барселона гостува на Атлетико Мадрид в първи полуфинал от турнира за Купата на краля. Двата тима бяха съперници на този етап и през миналия сезон. Първата среща тогава беше в Каталуния и завърши при 4:4, а на реванша после “блаугранас” спечелиха с 1:0. Наставникът на Барса Ханзи Флик е амбициран и този път да елиминира столичани. Ето какво заяви той по редица теми на редовната си пресконференция.

Отсъстващи

Имаме някои проблеми в отбора, Рашфорд например няма да може да играе. Това не е добра новина, но вярвам в тима си. В трудни ситуации израстваме. Ще играем срещу фантастичен отбор. Гледах им мача за купата срещу Бетис и бях изненадан колко добре играха. Диего Симеоне върши отлична работа, много ми хареса това, което видях. Ще бъде труден сблъсък.

Елиминация в два двубоя

Двата мача ще определят кой ще стигне до финала. Ако си спомним миналия сезон, беше трудно – играхме първо у дома и това беше невероятен мач. Това са два двубоя, които трябва да изиграеш добре – повече от 180 минути. Подготвени сме и искаме да стигнем до финала.

Имате ли по-леки съперници в турнира в сравнение с Реал Мадрид?

Не ми помага да говоря за Реал Мадрид. Смятам, че това беше подходящият отговор, защото трябва да уважаваме отборите от Сегунда или Терсера в турнира за Купата, които се представиха фантастично. Миналата година се изправихме срещу Барбастро, Бетис и Валенсия… Става въпрос за уважение към съперниците. Останалите отбори се класираха, имат качество и показаха, че могат да побеждават тимове от Ла Лига. Само това е. Трябва да се концентрирам върху моя клуб, отбора и феновете – това е единственото, което ме интересува. Останалото е загуба на енергия.

По-трудно срещу Атлетико, отколкото срещу Реал?

Фокусиран съм само върху сблъсъка с Атлетико. За вас журналистите статистиките са интересни, но аз не мисля за тях. Атлетико заслужава уважение, защото е фантастичен отбор, с отличен треньор и клуб. Харесва ни да се тестваме срещу такива съперници.

Ламин Ямал

В момента съм много доволен от него, защото се справя добре и може да решава мачове. Той е страхотен във всички неща, които ние, любителите на футбола, харесваме: дрибъл, игра един на един… На тренировките се опитваме да го караме да се подобрява още повече с всеки ден. За мен най-важен е този глад за развитие.

Луукман срещу Кунде

За мен Кунде винаги е бил боец. Понякога нямаме най-добрия си ден – хора сме. Жул винаги се бори и се опитва да се съвземе, когато началото не е добро. Манталитетът му е на топ ниво и утре ще го покаже. Ще бъде труден мач, защото много харесвам стила на игра на Атлетико Мадрид – с много ясна философия и не е лесно да се защитават срещу тях.

Рафиня

Стъпка по стъпка той се възстановява. Трябва да се грижим за него, защото той е футболист, който винаги дава всичко от себе си, играе с много интензитет и когато усети нещо, трябва да се внимава. Не ми харесва, че сега е аут, защото имаме нужда от всички, но това може да се случи през сезона. Човек трябва да се грижи за тялото си – това прави и той, а ние трябва да го подкрепим.

Случаят „Араухо“

Наясно сме със ситуацията. Когато той разкри какъв е проблемът, всички му оказахме подкрепа и бяхме до него. Роналд е много силна личност… Някой ден ще можем да говорим по-подробно. Защото когато той казва, че е бил година и половина в тази ситуация, може би и ние носим отговорност. Трябва да се грижим за всички играчи. Със сигурност има неща, които не са направени добре и като треньор трябва да поемеш отговорност за всички футболисти.